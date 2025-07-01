2025神戶馬拉松報名起跑　桃園跑者獨享好禮

▲神戶馬拉松賽事。（資料照／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局1日表示，今年神戶馬拉松將於11月16日盛大登場，凡於8月18日前報名參賽並至桃園觀光導覽網填寫回報表單，經確認桃園市民身份後，即可列入「桃園百名跑者」名單，獲得雙城限定紀念好禮、神戶觀光局也贈送市值4,500日圓的「神戶智慧觀光旅遊護照」，可暢遊當地48個知名景點。

桃園市政府觀光旅遊局與日本神戶觀光局自2023年簽署觀光交流合作備忘錄（MOU）後，即展開多項交流合作。今年4月兩地機場開啟直飛航班，更有效縮短交通時間，桃園與神戶互訪更便利。

「桃園X神戶雙城馬拉松」是兩市推廣運動觀光合作的重要項目，除互送雙方市民參賽，今年桃園市政府觀光旅遊局也將持續於神戶馬拉松報到處設攤向2萬名跑者推廣桃園觀光，並邀請日本民眾參加今年12月7日舉辦的2025桃園石門水庫楓半馬，進行雙向交流。

市府觀光旅遊局代理局長王麗娟表示，神戶馬拉松為日本知名賽事，也是日本馬拉松的發源地，每年吸引超過2萬名跑者共襄盛舉。去年考察時發現，不論是開跑前的默哀，或穿戴象徵向日葵的黃色手套，都滿懷對阪神大地震的回顧與紀念，也讓神戶馬拉松更具意義。