2025桃園創意花鼓邀請賽　7/5中壢天德宮登場

▲2024年中壢天德宮「創意花鼓邀請賽」。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局1日表示，中壢天德宮為弘揚戲神田都元帥，守護傳統藝術及推廣傳統民俗技藝，於7月5日上午9點起，假廟埕廣場(桃園市中壢區中正路四段15之5號)舉辦「2025起鼓飛揚創意花鼓邀請賽」，歡迎民眾前往觀賽。

文化局表示，花鼓是傳統的慶祝表演活動，可以多人同時站在約一百一十公分高的大鼓旁，骨架上設有不銹鋼支架，插滿花當作點綴裝飾，花鼓的表演形式非常活潑，講求變化與即興創意；藉由表演者們之絕佳默契，伴隨花鼓的節奏律動，呈現精彩的花式丟鼓棒表演。

▲2024年「中壢區五福社區發展協會」花鼓表演。（圖／文化局提供）

中壢天德宮舉辦創意花鼓比賽，今年是第三年，除發揚臺灣長久以來的民俗技藝，讓大家瞭解田都元帥信仰守護傳統技藝的文化精神外，期共同促進民俗交流及推廣文化觀光之發展。

此次賽事邀請桃園市社區團隊報名參加，透過競賽交流聯誼來觀摩彼此的技術、創意。除中壢慈惠堂、中壢興元宮、月眉里大鼓隊、山東里大鼓隊、洽溪花鼓班、五五花鼓班、內厝社區花鼓隊、北勢社區花鼓隊、芭里社區發展協會、水尾社區發展協會花鼓隊等10隊的創意花鼓參賽外，特別邀請「金嬌燕薩克斯風演奏」、「晨曦武藝表演團」、「醒獅戰鼓團」、「神將團」及「北管團」帶來高水準的精彩演出。下午則有歌仔戲與布袋戲，活動熱鬧精彩。