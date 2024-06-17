桃園閩南文化節「總舖師辦桌」活動　千人同享台式特色料理

▲桃園閩南文化節「總舖師辦桌」活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」16日晚間，於桃園新永和市場停車場熱鬧登場，席開108桌，由5位專業總舖師帶領其團隊至現場烹飪10道特色料理，用桃園在地食材包括：水蜜桃、仙草、綠竹筍、蓮子、黑豬肉等入菜，要讓千名民眾品嘗臺式特色料理，感受傳統辦桌菜的熱鬧氣氛！

市府文化局表示，桃園閩南文化節「總舖師辦桌活動」，今年以「經典臺菜」為活動主題，透過各地總舖師和不同菜系尋找過去的脈絡，重現經典臺菜的細膩作工，並結合桃園在地特色食材，與在地產生更深刻的連結，不只是傳承，更是創新。

▲桃園閩南文化節「總舖師辦桌」活動，千人同享臺式特色料理。（圖／市府提供）

邀請的5位專業總舖師分別是桃園在地的「林東立」，復刻辦桌菜及手路菜，呈現在地食材及最原始辦桌的靈魂菜餚；國宴主廚「張和錦-水蛙師」，使用多種桃園在地食材結合臺菜作法，創造出不同的美味佳餚；來自中南部第四代總舖師「謝文芳-阿芳師」以臺灣早期懷舊老菜為主，再加以現新，呈現有古意又有新意的臺菜。

還有，擅長創意料理的「陳俊銘」，選用桃園在地食材並運用創新手法，來詮釋經典臺菜；擁有多年烹飪料理經驗的「張世朋」，選用本土在地食材，將呈現老菜新吃的不同滋味，各位總舖師拿出渾身解數規劃全新菜單，精心烹調10道料理，讓人拭目以待。

今晚還有精彩的「說菜秀」環節，讓用餐民眾了解每位總舖師如何運用既有食材，創造出精緻又美味的經典臺菜，還邀請到臺語流行歌手現場演唱系列經典歌曲。

桃園閩南文化節壓軸活動「藝陣大匯演」，將於6月22、23日在桃園陽光劇場盛大開演，歡迎大家相揪一起來看戲！