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2024桃園閩南文化節　六大主題活動8日起陸續登場

▲2024桃園閩南文化節，六大主題活動8日起陸續登場

▲2024桃園閩南文化節，六大主題活動熱鬧展開。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園閩南文化節於6月8日至23日熱鬧展開。副市長王明鉅6日出席開幕活動表示，桃園閩南文化節今年以六大主題規劃，包括：「地方參與推動藝閣文化」、「在地食材創新經典臺菜」、「傳統民俗技藝轉譯」、「論壇深化節慶內涵」、「龍獅競技國際化」以及八塊厝民俗藝術村展演等，活動精彩，歡迎市民參加。

王副市長指出，桃園閩南文化節舉辦迄今已逾10年，特別感謝壽山巖觀音寺、中壢仁海宮、南崁五福宮、景福宮及在地里長的支持，讓閩南文化節得以順利舉行，愈來愈有特色，一年辦得比一年更好。

▲2024桃園閩南文化節，六大主題活動8日起陸續登場

市府文化局表示，桃園閩南文化節今年配合「藝遊桃園文化行旅數位平台」，結合閩南文化與數位科技，首度推出數位集章活動，參與者不僅可獲得具民俗特色及收藏價值的3D數位集章圖像，完成集章者還有機會得到文創紀念品，歡迎民眾踴躍參與。

今年活動包含6月8日藝閣v.s踩街、6月9日桃園國際龍獅競賽、6月9日至10日藝遊未盡慶端午、6月15日桃園閩南文化國際論壇、6月16日總舖師辦桌活動、6月22日及23日藝陣大匯演。

▲2024桃園閩南文化節，六大主題活動8日起陸續登場

包括：市議員朱珍瑤、段樹文、市府文化局長邱正生、地稅局長姚世昌、八德區長蔡豊展、壽山巖觀音寺董事長林明義、仁海宮董事長王介禧、五福宮主委陳宗賢等均一同出席。

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