　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日發表「團結國家十講」的第四講，主題聚焦在「國防」。他在演說中強調，軍人保衛國家是崇高的志業，大家要心存感激，全體國人都要是國軍的後盾，他也逐一闡述前總統蔡英文執政至今，各項的軍人福利與照顧作為；針對7月份，台灣6家國籍航空國際航班，推動軍人優先登機外，他更下令交通部長陳世凱再去交涉，未來在登機後，如果商務艙還有空位，應該讓軍人自動升等。

▲▼總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

賴清德在演說中表示，國軍不是只有保家衛國，台灣的國軍令人欽佩的，不論台灣遭逢災害或疫情，都會投入協助災情跟復原重建工作，國軍始終都是站在第一線。他說，花蓮跟台南發生大地震，國軍第一時間就到了，颱風、禽流感國軍也來幫忙，所以台灣社會國軍的確是軍愛民，人民也很敬軍，這個傳統要很珍惜，要感謝國軍。

賴清德表示，感謝全體國軍奉獻捍衛國家，軍人保家衛國是崇高的志業，大家要心存感激，全體國人都要做國軍的後盾。他強調，持續提升不能嘴巴講講而已，政府會持續提升軍人待遇跟福利，來力挺國軍。

賴清德指出，從前總統蔡英文開始到現在，軍公教每年加薪，今年三月也宣布提高志願役跟戰鬥部隊加給，另外蔡英文任內，非常了不起地推出興安專案，因為各個營區眷舍甚至訓練地方房屋老舊，蔡英文推動興安計畫，截至今年六月以來，是數十年來最有規模的營社更新。他說，政府也會持續來做，進行嶄新專案，這個工作還繼續做。

此外，賴清德也說，軍人的眷屬照顧、育兒協助之外，也重視軍人在職進修，國軍強化職能培訓，大家可以去水電工作、麵包製作、學校修人工智慧，通通都可以，現在的軍隊是這樣，讓我們國軍可以充分展現聰明才智。

另外，賴清德也表示，為了彰顯人性化的管理，國軍現在已經開放出國自由行，以前不可以，但現在可以了。他也說，從7月開始，六家國籍航空國際航班，推動軍人優先登機服務；而他也當場下令，請交通部長陳世凱再去接洽，未來如果登機之後，商務艙還有空位，那應該要讓軍人自動升等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新劇才剛播！韓女星離世　享年43歲
快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令
孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！
快訊／熱帶低壓估明天成颱！日本氣象廳發烈風警報　最新路徑曝
快訊／新北2轎車「街頭追逐狂飆」連撞12汽機車　6人送醫
賴清德：不補助台電1000億就會漲價　不曉得普發1萬是能用多
帆布鞋側邊兩個洞不是裝飾！真實用途曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

點評賴清德三講　邱毅：民進黨內部很多人求他別再講了

賴清德：中國目標稱霸西太平洋　台灣被併吞了也不會停止

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

BIMCO分析師認為紅海依然無法復航　貨櫃船運供需平衡或小幅趨弱

藍撤「通訊投票」修法　吳思瑤列5疑點嗆「救大罷免」：別被騙了

觀察／大罷免可撼動花蓮王？　傅崐萁展基層底氣反罷動員如選戰

LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」

嘆司法正義別用人命換　陳佩琪突喊「該跳樓的是我」小草驚呼阻止

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

點評賴清德三講　邱毅：民進黨內部很多人求他別再講了

賴清德：中國目標稱霸西太平洋　台灣被併吞了也不會停止

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

BIMCO分析師認為紅海依然無法復航　貨櫃船運供需平衡或小幅趨弱

藍撤「通訊投票」修法　吳思瑤列5疑點嗆「救大罷免」：別被騙了

觀察／大罷免可撼動花蓮王？　傅崐萁展基層底氣反罷動員如選戰

LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」

嘆司法正義別用人命換　陳佩琪突喊「該跳樓的是我」小草驚呼阻止

FEniX李承隆曝重磅喜訊！　飆「超狂高音」粉全嗨炸

5月新劇才剛播！《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲　經紀人心碎證實

美日中8國論文被抓「藏AI秘密指令」　誘導AI給出高評價

大樂透頭獎9連槓「下期上看3億元」！3幸運兒抱回百萬

快訊／日本氣象廳等級4警戒　對長野縣908人發布避難命令

孫安佐突發「5點重大公告」宣布停工！經紀人證實：身心出狀況

快訊／熱帶低壓估明天成颱！日本氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

快訊／新北2車疑感情糾紛「街頭追逐狂飆」　連撞12汽機車6人送醫

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

三星無預警更新！NFC門禁卡開放儲存手機　簡單4步驟讓實體卡Bye

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

彭振聲妻輕生亡　綠黨團盼節哀保重

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

快訊／賴清德就任總統後首次財產申報　存款1125萬、仍揹1246萬房貸

館長自強隧道拍大展鴻圖　31秒片酸爆

彭振聲妻身亡！民眾黨正妹怒罵「Ｘ！這群殺人魔」

彭振聲妻墜樓亡　黃國昌怒嗆檢方：逼死一條人命心裡沒感覺嗎？

陳佩琪突喊「該跳樓的應該是我」　小草驚呼趕忙阻止

她曝彭振聲悲痛對話　「我沒有收廠商紅包、我犯了什麼罪？」

LIVE／不能再沉默！彭振聲太太輕生亡　民眾黨號召支持者集結北院

彭振聲妻子身亡　凌濤：賴清德還要逼死多少人？

彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」

馬英九自稱區長？　他挖出當年影片「司儀喊總統蒞臨」

民眾黨召百人試圖闖北院　黃國昌痛批司法墮落到羅織罪名

更多熱門

相關新聞

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

總統賴清德1日發表「團結國家十講」的第四講，主題聚焦在「國防」。他在演說中感嘆，在野黨先前在國會凍刪國防預算，讓國際社會誤解台灣沒有自我保衛的決心，今年國防預算被凍刪的總額是史上最高的，被刪84億，且一度被凍結899.4億元。

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

點評賴清德三講　邱毅：黨內多人求他別講了

點評賴清德三講　邱毅：黨內多人求他別講了

賴清德：中國目標稱霸西太平洋　台灣被併吞了也不會停止

賴清德：中國目標稱霸西太平洋　台灣被併吞了也不會停止

LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」

LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」

關鍵字：

賴清德國軍福利政府待遇影音

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

獨／留最後早餐後輕生　彭振聲憶亡妻：我很愧疚

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

彭振聲心碎哭吼「為了她認罪拚交保」：現在沒顧慮了

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

即／北市重大車禍！救護車撞機車騎士不治

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面