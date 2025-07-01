賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日發表「團結國家十講」的第四講，主題聚焦在「國防」。他在演說中強調，軍人保衛國家是崇高的志業，大家要心存感激，全體國人都要是國軍的後盾，他也逐一闡述前總統蔡英文執政至今，各項的軍人福利與照顧作為；針對7月份，台灣6家國籍航空國際航班，推動軍人優先登機外，他更下令交通部長陳世凱再去交涉，未來在登機後，如果商務艙還有空位，應該讓軍人自動升等。

▲總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）



賴清德在演說中表示，國軍不是只有保家衛國，台灣的國軍令人欽佩的，不論台灣遭逢災害或疫情，都會投入協助災情跟復原重建工作，國軍始終都是站在第一線。他說，花蓮跟台南發生大地震，國軍第一時間就到了，颱風、禽流感國軍也來幫忙，所以台灣社會國軍的確是軍愛民，人民也很敬軍，這個傳統要很珍惜，要感謝國軍。

賴清德表示，感謝全體國軍奉獻捍衛國家，軍人保家衛國是崇高的志業，大家要心存感激，全體國人都要做國軍的後盾。他強調，持續提升不能嘴巴講講而已，政府會持續提升軍人待遇跟福利，來力挺國軍。

賴清德指出，從前總統蔡英文開始到現在，軍公教每年加薪，今年三月也宣布提高志願役跟戰鬥部隊加給，另外蔡英文任內，非常了不起地推出興安專案，因為各個營區眷舍甚至訓練地方房屋老舊，蔡英文推動興安計畫，截至今年六月以來，是數十年來最有規模的營社更新。他說，政府也會持續來做，進行嶄新專案，這個工作還繼續做。

此外，賴清德也說，軍人的眷屬照顧、育兒協助之外，也重視軍人在職進修，國軍強化職能培訓，大家可以去水電工作、麵包製作、學校修人工智慧，通通都可以，現在的軍隊是這樣，讓我們國軍可以充分展現聰明才智。

另外，賴清德也表示，為了彰顯人性化的管理，國軍現在已經開放出國自由行，以前不可以，但現在可以了。他也說，從7月開始，六家國籍航空國際航班，推動軍人優先登機服務；而他也當場下令，請交通部長陳世凱再去接洽，未來如果登機之後，商務艙還有空位，那應該要讓軍人自動升等。