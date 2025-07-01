LIVE／賴清德團結國家十講　第四講主題聚焦「國防」

記者陶本和／台北報導

總統賴清德近日展開「團結國家十講」的系列活動，日前已分別在新北、桃園與新竹完成三場，而他1日晚間6時30分，則會在台北進行「團結國家十講」第四講，主題聚焦在「國防」。對此，《ETtoday新聞雲》則會安排全程直播。

有關賴清德的「團結國家十講」，將分成不同的主題，分別為：國家、團結、憲政體制、國防、外交、兩岸、民主、和平、繁榮、均衡台灣。賴清德是以民主憲政體制出發，講到外交、國防、兩岸議題，最後會收攏在經濟發展、產業布局等，直面台灣聲音也傾聽國人想法。

賴清德在「第一講」中，主題聚焦在「國家」，他在長達45分鐘的演說中，論述「國家」的組成4大要素為「人民、土地、政府、主權」，證明中國在國際上聲稱聯合國2758號決議是「完全錯誤」；他還當場化身「歷史老師」，一路講古，從40萬年前台南就有長毛象、金絲猴，以及台南左鎮人頭蓋骨，講到台灣近代史，證明中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，強調台灣當然是一個國家，而且中華人民共和國從沒統治過任何一天。

▼總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）



接著，賴清德的第二講在24日晚間登場，他赴桃園出席「桃園市客家青年會『在變局中堅守信念－民主、公義與未來的台灣客家論壇』」。他的第二講的主題，聚焦在「團結」，他在演說中提到，前總統蔡英文拋出的「4個堅持」，有超過8成民眾認同，已是台灣人民最大公約數。他說，這八成力量的發揮，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。

賴清德的第三講，則是化身「總統級公民老師」，逐一點出藍白陣營過去一年多來，在立法院拋出的7大爭議法案，並一一說明違憲原因，他直呼「史上從來沒有過」；他更舉499號解釋代表議會政治、議會多數的界線，不是表決多數贏就可以。

不過，回顧過去三講，藍白陣營接針對包括「雜質說」、歷史事實的觀點表達反彈，甚至偏綠的名嘴也發聲，呼籲賴清德應停止十講。對此，賴清德1日則繼續推進，將於晚間18時30分發表第四講，而他本次的主題則是聚焦在「國防」。