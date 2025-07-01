南投黨部遭搜索　國民黨嗆：嚴陣以待賴清德「雜質純化行動」

▲國民黨南投縣黨部遭搜索。（圖／記者高堂堯攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨全台多個地方黨部今（1日）遭檢調搜索，其中南投縣黨部因為發起對民進黨南投縣黨部主委、縣議員陳玉鈴罷免連署，過程中涉偽造文書等罪嫌，多名黨工陸續遭檢調帶回偵辦。國民黨發言人鄧凱勛表示，此一行動標誌著司法追殺已全面啟動，從各地黨工、組發會副主委，甚至升高至中央常務委員層級，「賴清德的雜質純化行動，全黨嚴陣以待」。

鄧凱勛質疑，在「大惡罷」進入倒數的關鍵階段，檢調緊鑼密鼓加強相關搜索，從花蓮、台東、南投、桃園等地方黨部，到約談中央黨部同仁，一切宛如套好招般接力上場，節奏之緊湊、目標之明確，令人無法不懷疑，是否是刻意配合政治操作，試圖藉此來挽救大罷免低迷的民調。

鄧凱勛痛批，民進黨執政下的司法系統，如今早已墮落為政治鬥爭的工具，成為徹頭徹尾的「東廠化鷹犬」。對於多起「罷藍」團體涉嫌偽造及錯假的15萬份連署、數十件幽靈連署至今未見行動，相比之下對在野黨的出手來得又快又猛，不但讓全體國人心痛，更對司法的公信力產生嚴重懷疑。

鄧凱勛指出，當國人聽到賴清德的雜質說與錯誤的憲政觀念民怨沸騰，正準備用選票反對大惡罷、反對獨裁，執政黨卻選擇動用國家機器，試圖癱瘓本黨組織運作、干預選戰部署，甚至是替賴清德總統光怪陸離的十講洗地轉移焦點，這不僅是對在野黨的打壓，更是對民主的踐踏！

鄧凱勛呼籲，檢調機關應立刻懸崖勒馬、回歸法律本質，停止政治追殺與選擇性執法！在這個民主的關鍵時刻，國民黨會跟人民勇敢站在一起，投下不同意罷免的選票，用選票來堅決反對司法濫權，守住台灣最後的民主防線。