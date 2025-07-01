基隆罷綠案連署涉造假　前民政處長、國民黨前主委再押2個月

▲基隆市政府前民政處長張淵翔（右）、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝（左），再押2個月。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署偵辦國民黨陣營發起的罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪案，查獲涉嫌偽造連署書情事。6月底檢方陸續向法院聲請延押兩名關鍵人物，基隆市政府前民政處長張淵翔與國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。基隆地方法院經審理後，於今（1日）下午裁定兩人延長羈押2個月。

據了解，檢方於6月26日先行聲請延押張淵翔，法院於隔日（27日）下午召開延押庭聽取雙方陳述，但未當庭裁定。6月27日檢方再對吳國勝提出延押聲請，法院於6月30日開庭審理後同樣未立即裁決。兩人持續還押基隆看守所等候裁定。

法院今日作出正式裁定：張淵翔自7月6日起延押2個月，吳國勝則自7月8日起延押2個月，兩人均被禁止接見與通信及受授物件。此案目前仍有在押被告，包含最早於4月29日遭押的罷免鄭文婷領銜人紀文荃、國民黨仁愛區服務處主任張金發，以及5月21日收押的罷免張之豪領銜人游正義。

值得注意的是，紀文荃在羈押期滿前成功聲請交保，於6月17日以20萬元獲釋；張金發則於6月25日獲准延押。全案持續偵辦中，檢調正深入追查連署造假案情。