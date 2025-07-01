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民眾黨召百人試圖闖北院　黃國昌痛批司法墮落到羅織罪名

記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長彭振聲捲入京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，突接到妻子墜樓身亡的噩耗，彭當場情緒崩潰，哭喊聲傳遍北院。民眾黨下午號召百人聚集北院外，在幾輪宣講後，副秘書長黃成峻一度作勢要率眾闖入禁制區，警方緊急舉牌提醒已離開集會區域。黨主席黃國昌怒批，台灣的民主法治已經被民進黨踐踏到一個體無完膚，「為了要追殺柯文哲，什麼事情都幹得出來」。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨支持者在下午3點左右陸續集結完畢，現場約有百名小草頂著35度高溫大太陽，聚集在愛國西路與博愛路交叉口一隅。在經過幾輪宣講後，副秘書長黃成峻一度作勢要率眾闖入禁制區，警方趕忙調派人力堵住出入口，並舉牌警告發起人黃成峻。隨後警方與支持者隔著阻材僵持，直到黃國昌出面講話後，才陸續回到集會申請區。

黃國昌說，辯護人律師說，從來沒有看到一個檢察官問案的方式，是自己當證人，「朱亞虎在筆錄上的話，不是他的證詞，是檢察官講的」，是檢察官把要羅織給柯文哲的罪名，塞到朱亞虎嘴。

▲民眾黨支持者北院外集結，聲援彭振聲、柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌表示，相信今天在法庭上有聽到勘驗錄音檔的人，都不知道台灣的檢察官什麼時候墮落到這樣的程度？不僅是脅迫，根本就是羅織罪名，講到檢察官聽不順耳的話，檢察官還會當庭告訴朱亞虎「不可以這樣講喔」，要按照檢察官剛剛講的內容，乖乖塞到朱亞虎的嘴巴裡，要不然就不要回家。

「什麼時候台灣的司法墮落成可以這樣羅織罪名？」黃國昌批，台北地檢署出來給全台灣人民一個公道，講清楚，誰給你們這麼大的權力？扮演賴清德的鷹犬到這種程度。

黃國昌說，今天大家都很憤怒、悲傷，但是不為難警察，因為那些檢察官，台北地檢署檢察長王俊力沒有勇氣出來面對；賴清德的鷹犬林俊言，好好解釋清楚當初怎麼問彭振聲的？不要以為可以呼攏過去。

「拜託台北地檢署把應訊錄音帶放出來給全國人民聽，狠狠打我的臉，說我講的是假的。」黃國昌點名林俊言，有沒有這樣脅迫彭振聲？彭振聲是怎麼認罪的？今天發生這樣的悲劇，冷血的民進黨跟他的附隨組織、一堆綠媒還在追殺彭振聲跟他老婆，「我看不下去，我剛特別在臉書上發文，你們還有沒有人性啊？」

「為了要追殺柯文哲，什麼事情都幹得出來。」黃國昌怒批，台灣的民主法治已經被民進黨踐踏到一個體無完膚，拒絕綠色恐怖、還我司法正義，希望今天能夠聽到主席講話，希望法官給主席機會講話。

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