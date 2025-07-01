　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭振聲太太輕生　周榆修落淚嘆好人沒好尾

▲▼民眾黨黨政聯繫會議 會後記者會 黃國昌 周榆修 李頂立 吳怡萱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，突接到電話通知妻子墜樓身亡的噩耗，彭當場情緒崩潰，哭喊聲傳遍北院。民眾黨秘書長周榆修接受專訪時也哽咽落淚，台灣的司法走到這樣沒什麼意思，台灣長輩說「好人沒好尾」，這樣以後誰要出來做事情？

周榆修表示，第一時間非常震驚，彭副在市府是他的長官，黨主席黃國昌在法院也就近請高雄同仁第一時間趕緊啟動陪伴家屬跟做後續相關因應事宜，「這實在是...，彭副在法庭上自己也講，這實在不知道怎麼說，京華城明明這麼清楚明白的事情，卻再三用這樣方式」。

「一條生命的逝去，我跟副市長夫人也認識。」周榆修說，台灣的司法走到這樣沒什麼意思，不應該...，這麼清楚明白的事情要這樣。周說著哽咽落淚，他說，從柯這案子，一干人等，台灣長輩說「好人沒好尾」，這樣以後誰要出來做事情？國家搞到這樣，彭副市長從高雄市衛生下水道工程處基層做起，到台北市當工務局長也是海選來的。周強調，黨部會給予家屬必要的協助，這是一定要。

周榆修說，這國家搞到這樣不好啦，大家吵來吵去，但用這樣方式，不論是對彭副市長、對柯主席來講，公平審判就好啦，6月份沒有開到一天庭，今天才開庭，「我們永遠搞不清楚為什麼要這樣押他」。

周榆修直言，看這幾次押柯文哲的理由，常開玩笑就是第四段變第一段、第一段變第二段，相同狀況只要求公平就好，「有多少人現在在外面晃？政府要做到最基本的公平，怎麼會是這樣子？很難理解，用這樣方式到底想幹嘛？」

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
562 3 1620 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰國總理貝東塔「即日起停職」
快訊／彭振聲妻輕生亡！　檢方「勘驗現場結束」轉往殯儀館
上海飛日本客機萬米高空急墜10分鐘　氧氣罩全落下...乘客嚇
北檢檢察官遭爆C＆B約砲　「等下跟我去開房間」
快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友
樂天Dora消失1月　119字發聲了
快訊／金錢豹酒店女撞死人　假釋出獄了
快訊／新生兒腸病毒爆第5死！出生6天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

見罷免理由傅崐萁「無語問蒼天」　喊：請給我多點時間為花蓮做事

「投資人保護法」國會三讀　董監事涉不法行為可跨公司解任

發揮母雞帶小雞效應！　林俊憲組名人團：民進黨應全力協助大罷免

彭振聲太太輕生亡　羅智強嘆：司法何時墮落成執政者的血滴子

陳其邁當邱議瑩面喊「恨不得交棒」　高雄市政府說話了

彭振聲妻輕生　趙少康嘆柯文哲案進度慢：不要把人都拖死了！

今起實施！　外交部：符合「3條件」可在家申換護照

藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

獲陳其邁表態交棒？　邱議瑩：盡全力爭取市民支持

中國人決定台人性命？　館長轟「民進黨只想打仗」：讓台灣變烏克蘭

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【雙雙不治】17歲高中生載友自撞電桿！　酒駕+無照釀悲劇

周杰倫睽違18年合體郭富城　嗨跳〈對你愛不完〉

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【誰才是工具人】家寧怒反擊「我商案接140個」Andy僅接個位數　

見罷免理由傅崐萁「無語問蒼天」　喊：請給我多點時間為花蓮做事

「投資人保護法」國會三讀　董監事涉不法行為可跨公司解任

發揮母雞帶小雞效應！　林俊憲組名人團：民進黨應全力協助大罷免

彭振聲太太輕生亡　羅智強嘆：司法何時墮落成執政者的血滴子

陳其邁當邱議瑩面喊「恨不得交棒」　高雄市政府說話了

彭振聲妻輕生　趙少康嘆柯文哲案進度慢：不要把人都拖死了！

今起實施！　外交部：符合「3條件」可在家申換護照

藍營酸「蕭美琴出訪遇襲」是配合大罷免　綠：喪失國會議員應有底線

獲陳其邁表態交棒？　邱議瑩：盡全力爭取市民支持

中國人決定台人性命？　館長轟「民進黨只想打仗」：讓台灣變烏克蘭

習慣只要4天就能養成？日本最新報導揭露「超短期計畫」不用靠意志力苦撐

見罷免理由傅崐萁「無語問蒼天」　喊：請給我多點時間為花蓮做事

「投資人保護法」國會三讀　董監事涉不法行為可跨公司解任

快訊／泰國憲法法庭下令：「總理貝東塔」即日起停職

屏警「青春專案」啟動　動員96人查獲4通緝犯

早上不餓可以不吃嗎？營養師：注意代謝變慢、脂肪囤積

4無頭屍懸吊示眾！墨西哥販毒集團鬥爭20死　多人有槍傷

高雄社宅出租！3房2廳2衛「每月8600」一卡皮箱入住　申請資格曝

陳子玄「受損及胸長髮全剪了」！變耳下3cm被拍 網讚爆：超像高中生

湖人出局？「控球之神」保羅落腳處「快艇或太陽」2選1

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

政治熱門新聞

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

彭振聲妻輕生亡　綠黨團盼節哀保重

快訊／賴清德就任總統後首次財產申報　存款1125萬、仍揹1246萬房貸

館長自強隧道拍大展鴻圖　31秒片酸爆

彭振聲妻墜樓亡　黃國昌怒嗆檢方：逼死一條人命心裡沒感覺嗎？

彭振聲妻子身亡　凌濤：賴清德還要逼死多少人？

馬英九自稱區長？　他挖出當年影片「司儀喊總統蒞臨」

彭振聲妻身亡　徐巧芯嘆「我們的國家，什麼時候變成這樣？」

LIVE／不能再沉默！彭振聲太太輕生亡　民眾黨號召支持者集結北院

她曝彭振聲悲痛對話　「我沒有收廠商紅包、我犯了什麼罪？」

「妻子輕生」彭振聲崩潰　民眾黨：全力協助後續事宜、支持捍衛清白

林佳龍夫婦身家近4億！最新財產申報曝光　多數登記老婆名下　

「中華民國憲法制定台灣沒參加」　連勝文打臉賴清德

彭振聲妻輕生離世　傅崐萁痛批賴清德：又讓一個家庭破碎

更多熱門

相關新聞

邱毅：司法在賴清德手裡變得東廠化、冷血化　逼死了彭振聲夫人

邱毅：司法在賴清德手裡變得東廠化、冷血化　逼死了彭振聲夫人

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)準備開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰，當場哭吼「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣」。對此，前立委邱毅表示，台灣司法在賴清德手裡，變得東廠化、冷血化，當初收押彭振聲，就一個目的，逼彭咬死柯文哲，但現在逼死了彭振聲夫人，一條人命，這個大冤案要怎麼討回清白。

彭振聲妻輕生離世　傅崐萁痛批賴清德：又讓一個家庭破碎

彭振聲妻輕生離世　傅崐萁痛批賴清德：又讓一個家庭破碎

京華城案勘驗偵訊錄音　黃國昌揭檢方粗暴手段

京華城案勘驗偵訊錄音　黃國昌揭檢方粗暴手段

快訊／彭振聲妻輕生亡！局長林炎田親赴現場勘驗

快訊／彭振聲妻輕生亡！局長林炎田親赴現場勘驗

彭振聲妻輕生亡！兒：已經一滴淚都掉不出來

彭振聲妻輕生亡！兒：已經一滴淚都掉不出來

關鍵字：

黃國昌民眾黨柯文哲周榆修彭振聲

讀者迴響

熱門新聞

即／警方證實！彭振聲妻子輕生亡

淫魔郵差偷拍70女私密片！　竟還逼人當性奴

仙塔律師24歲考上律師　1年業務量驚人

快訊／彭振聲情緒崩潰　北院派救護人員待命

仙塔被逮　李怡貞：最近太多年輕律師被詐團吸收

即／「仙塔律師」遭逮！涉幫詐團洩密洗錢　

即／新台幣剛防守　美元指數「深夜跳水破底」

泰國二王子「奪儲失敗」遭驅逐出境！

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠

即／北投旅館傳出火警！

快訊／開庭前接至親噩耗！彭振聲情緒崩潰

駭入消防系統助殯葬業者搶生意　駭客遭羈押

即／抱怨車髒被殺！黑貓物流車上「垃圾塞滿」照曝光

快訊／彭振聲妻高雄輕生亡！女兒奔赴殯儀館

菜鳥出國玩她代班　資深黑貓女遭公開洗臉怒奪命

更多

最夯影音

更多

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面