彭振聲太太輕生　周榆修落淚嘆好人沒好尾

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

前台北市副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今（1日）上午準備開庭時，突接到電話通知妻子墜樓身亡的噩耗，彭當場情緒崩潰，哭喊聲傳遍北院。民眾黨秘書長周榆修接受專訪時也哽咽落淚，台灣的司法走到這樣沒什麼意思，台灣長輩說「好人沒好尾」，這樣以後誰要出來做事情？

周榆修表示，第一時間非常震驚，彭副在市府是他的長官，黨主席黃國昌在法院也就近請高雄同仁第一時間趕緊啟動陪伴家屬跟做後續相關因應事宜，「這實在是...，彭副在法庭上自己也講，這實在不知道怎麼說，京華城明明這麼清楚明白的事情，卻再三用這樣方式」。

「一條生命的逝去，我跟副市長夫人也認識。」周榆修說，台灣的司法走到這樣沒什麼意思，不應該...，這麼清楚明白的事情要這樣。周說著哽咽落淚，他說，從柯這案子，一干人等，台灣長輩說「好人沒好尾」，這樣以後誰要出來做事情？國家搞到這樣，彭副市長從高雄市衛生下水道工程處基層做起，到台北市當工務局長也是海選來的。周強調，黨部會給予家屬必要的協助，這是一定要。

周榆修說，這國家搞到這樣不好啦，大家吵來吵去，但用這樣方式，不論是對彭副市長、對柯主席來講，公平審判就好啦，6月份沒有開到一天庭，今天才開庭，「我們永遠搞不清楚為什麼要這樣押他」。

周榆修直言，看這幾次押柯文哲的理由，常開玩笑就是第四段變第一段、第一段變第二段，相同狀況只要求公平就好，「有多少人現在在外面晃？政府要做到最基本的公平，怎麼會是這樣子？很難理解，用這樣方式到底想幹嘛？」

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