彭振聲妻輕生亡　綠黨團發聲：無限哀悼

▲民進黨立院黨團幹事長吳思瑤盼彭振聲節哀保重。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城弊案，今（1日）上午準備開庭時卻得知妻子在高雄輕生的噩耗，讓他崩潰哭喊「我不要開庭了，我要見太太最後一面」。稍早由律師向法院請假後，已緊急趕回高雄。民進黨團幹事長吳思瑤也沉重表達哀悼說，自己在擔任台北市議員時，彭就是副市長，彼此合作很多，盼彭節哀保重。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜今日上午10時召開「不開會幹嘛延會 大翹班救罷免 大撒幣救罷免」記者會，吳思瑤一開場就心情沉重地說，剛收到最新消息，彭振聲至親的不幸事件，她無限哀悼也非常難過，司法案件偵辦中，她尊重檢調獨立辦案，也希望檢調基於證據事實勿枉勿縱，過程配合司法檢調調查。

吳思瑤提到，自己過去認識彭振聲多年，她擔任市議員時，彭振聲就是副市長，彼此合作很多。無論如何，至親發生噩耗，都表達非常誠摯的哀悼，也希望他能節哀保重。

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