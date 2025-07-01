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全民防詐再升級！瑞芳警地政簽備忘錄　聯防高風險不動產詐騙

▲瑞芳警地政簽備忘錄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲假文件詐騙難逃法眼，瑞芳警地政聯手強化不動產交易把關。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

為深化社區不動產防詐教育，提升民眾對詐騙手法的警覺與防範意識，新北市瑞芳警分局與瑞芳地政事務所於6月30日舉行治安座談會，會中正式簽署「防範不動產詐騙合作備忘錄」，雙方秉持合作共榮、服務民眾之精神，攜手推動跨機關聯防作為，全面建構社會安全防護網。

面對詐欺手法日益翻新，尤以不動產詐騙案態更具隱蔽性與高額財損風險，瑞芳警分局與地政事務所積極主動建立合作機制，雙方在備忘錄中承諾，將共同推動以下四大合作方向：

一、共同辦理防詐講座、社區座談及文宣製作與發送，將防詐教育深入基層，提升民眾辨識詐騙的能力。

二、建立即時通報與聯繫窗口，處理宣導活動中民眾反映之可疑情資或協助諮詢，強化第一線預警與應變能力。

三、運用雙方網站、LINE官方帳號等數位平台，擴大宣導防詐資訊的觸及率，提升公眾防詐意識。

四、其他經雙方同意合作之事項，持續擴充合作範疇與效能，靈活應對詐騙新態樣。

簽署儀式中，瑞芳警分局長李智源表示，打詐不僅是警察的責任，更需要結合各公務機關的力量，地政單位作為民眾進行不動產交易的重要窗口，第一線人員對可疑案件的警覺與應變，是預防詐騙成功與否的關鍵。此次簽署備忘錄，代表雙方建立起快速反應與長期合作的橋梁，共同為民眾守住財產安全的最後一道防線。

瑞芳地政事務所主任則指出，過往已有不動產詐騙集團利用假委任書、假繼承資料進行不法交易，因此，地政機關人員更需具備辨識能力與合作意識。本次備忘錄的簽署，不僅是制度化合作的開始，更代表一項深具前瞻性的聯防策略。

此外，瑞芳分局也於座談會中向到場的里長及社區民眾說明轄區治安現況與近期詐騙新態樣，現場互動熱烈，民眾對於警政機關打擊犯罪、主動服務的作為表達高度肯定。

瑞芳警呼籲，遇有不明來電要求提供金融帳戶、不動產代辦業務、投資標的等情形時，應牢記「一聽二掛三查證」，並立即撥打165反詐騙專線或110報案專線，讓詐騙手法無所遁形。未來，瑞芳分局將持續強化與轄內各機關橫向聯繫，共同打造「全民防詐、全民守護」的堅強陣線。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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