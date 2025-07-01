新北攜手里長絕育463犬貓　瑞芳收容所擬升級教育基地

▲新北動保委員會推新政，瑞芳動物之家將轉型環境教育中心。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處6月30日召開「2024年度第一次動物保護委員會」，邀集產、官、學界及動保團體代表共同研商動保政策。會中除提出四大面向、14項重點業務成果，更宣布將推動瑞芳動物之家轉型為環境教育中心，深化生命教育與動保觀念。

動保處今年1至5月已與里長合作辦理26場「下里絕育手術」，共為463隻犬貓完成絕育，從源頭管控流浪動物數量。新北市農業局長諶錫輝表示，里長與社區發展協會最了解地方需求，是政策「接地氣」的關鍵，未來將透過補助與表揚機制，鼓勵更多社區參與動保工作。

▲動督盟秘書長提出臨時動議。

為提升動保教育普及化，動保處規劃向環境部國家環境研究院申請，將瑞芳動物之家設立為環境教育中心，結合生命教育、動物保護與環境永續概念，並開放校外教學及志工服務，讓收容所不再只是安置動物場所，更成為推廣良善價值的教育場域。

動保處長楊淑方特別感謝民間支持，今年已有近20家企業捐贈飼料、罐頭、貓砂等物資，提供收容動物更完善的照顧。此外，新北市也持續優化寵物公園，透過分級管理及命名機制，提升安全性並強化在地認同，打造友善動物城市。

本次會議出席單位涵蓋動保團體、獸醫公會、學界及法律專家，包括世界愛犬聯盟、台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會、新北市寵物商業同業公會等代表，共同為新北市動保政策提出建言，展現公私協力推動動物福利的決心。

▲動物保護委員合影。