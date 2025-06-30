全國232個社區中脫穎而出　吉安太魯閣族發展協會獲特優獎

▲▼花蓮吉安鄉太魯閣族發展協會榮獲113年度農業部林業及自然保育署「社區林業計畫」特優獎。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉太魯閣族發展協會榮獲113年度農業部林業及自然保育署「社區林業計畫」特優獎，成為全國232個社區中脫穎而出的8個特優社區之一，表現備受肯定。

日前，常務理事游雅萍偕同幹部一行人拜會鄉長游淑貞，分享多年來在推動太魯閣族文化傳承與山林資源守護的耕耘成果與喜悅。同時感謝游鄉長的支持，讓太魯閣部落各項事務得以推展，也託付承接太魯閣族的感恩祭籌辦事宜，並以傳統儀式的精神為主軸，展現部落獨有傳統文化的延續價值。

花蓮縣吉安鄉太魯閣族發展協會長年深耕文化傳承與環境永續工作，推動內容涵蓋傳統技藝、森林巡護及生態教育等多個層面。協會透過開辦苧麻植物染色與黃藤編織背簍課程，延續婦女織布與獵人工具製作的文化智慧，並運用天然植物「薯榔」進行染色，染出象徵血脈傳承的深紅色，展現族群工藝的獨特韻味。

此外，也帶領族人上山採集黃藤，親手編製「Rawa」獵人背簍，實現長輩與年輕族人世代共學、重建技藝的美好畫面。在山林保育方面，協會長期與南華工作站合作，投入2622水源涵養保安林巡護任務，定期進行步道清潔、移除小花蔓澤蘭與沙氏變色蜥等外來入侵種，同時負責苧麻復育與造林維護工作，用實際行動守護土地，體現族人與自然共生的信念。

▲協會幹部拜會鄉長游淑貞（中），分享多年來耕耘成果的喜悅。

游雅萍表示，此次獲獎不僅是對協會全體成員努力的肯定，更是太魯閣族文化再生的重要里程碑。她提到，苧麻與黃藤技藝的傳承困難重重，需從土地復育、原料採集到染色、織布與編製，每一步皆仰賴長者經驗與青年的實作投入。協會也透過舉辦獵人生態教育與文化課程，重申「Gaya」祖靈規範的意涵，讓族人從中學習尊重自然、適量狩獵、保育山林的永續價值。

鄉長游淑貞高度肯定協會在原民文化復振與山林守護的耕耘和努力。並表示，吉安鄉雖地處多元族群融合之地，吉安鄉太魯閣族發展協會仍能堅持以文化為根，串聯在地社區、長輩與青年世代，重新拾起祖先留下的智慧與技藝，實屬難得。她並提及，未來鄉公所將持續與各部落、各協會持續攜手合作，共同為太魯閣文化的永續發展與部落生命力注入支持。