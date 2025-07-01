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中共成立104年！陸央媒釋習近平語錄　勉勵黨員領略信仰高度

▲▼ 新加坡總理黃循財訪華,習近平,李強,會見,北京 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中國共產黨將今（1）日定為黨的誕生紀念日，中共央媒以總書記習近平曾講過的6個歷史故事勉勵共產黨員，講述治理之道。這6篇故事分別以「治國以人民為本」、「時刻對權力保持敬畏之心」、「堅定理想信念」、「廉潔自律」、「自我革命革新」和「中國式現代化」為主旨，藉由歷史故事，加深黨員對中共信仰的高度。

▲習近平語錄。（圖／翻攝人民日報）

▲習近平語錄。（圖／翻攝人民日報，下同）

習近平曾經提及的6個歷史故事中，首個故事是出自唐代《貞觀政要》，以李世民與大臣們總結隋煬帝亡國的教訓，強調「政之所興在順民心，政之所廢在逆民心」，呼籲黨員要將人民放在最高位置，「一切為了人民，一切依靠人民。」

▲習近平語錄。（圖／翻攝人民日報）

習近平還以蘇聯解體為例，講述蘇共20萬人建政，200萬人打敗希特勒，2000萬人時卻失去政權，「竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭，為什麼？就是理想信念已蕩然無存。」

據了解，中共成立一直存在歷史爭議，直至毛澤東1938年在《論持久戰》的演講時提出，「今年七月一日，是中國共產黨建立的十七週年紀念日。」成為中共領導人首次提出7月1日是誕生紀念日的紀錄，此後，便以7月1日為中共成立紀念日。

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