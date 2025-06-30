陸92歲一級演員宣誓加入共產黨　飾演「繁花」爺叔一角再次爆紅

▲游本昌在電視劇「繁花」中飾演爺叔。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸92歲國家話劇院一級演員游本昌今（30）日宣誓加入共產黨。他曾是一名戲劇圈裡的「萬年龍套」，然而，在1985年，游本昌52歲時，他演活電視劇「濟公」一角，成為家喻戶曉的知名演員，直至2023年12月，熱播劇「繁花」上映後，他則以劇中人物「爺叔」再次爆紅，和胡歌的經典對手戲讓外界津津樂道。

▲年輕時的游本昌。（圖／翻攝微博）

《新民晚報》報導，在宣誓現場，游本昌表示，入黨誓詞準備了1個月，必須將每個字都刻在腦子裡，因為這是他這一輩子要信守的誓言！

▲游本昌演活濟公一角，從萬年龍套演員翻身成為家喻戶曉的明星。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，游本昌1933年9月16日出生於江蘇省泰州市海陵區，男演員、導演、出品人、國家話劇院一級演員。他在王家衛執導的《繁花》電視劇中飾演一名儒雅深邃的老者「爺叔」，在與胡歌對戲時，鏡頭拍下他深邃目光裡沉澱的上海百年風雲，被觀眾稱為「一個眼神承載一個世紀」。

也是這一場戲，游本昌在演完後將壓力一股腦地宣洩出來，泣不成聲道，「出戲太慢，太慢了……。」同時，這一場對手戲也被外界認為，游本昌本色出演，彷彿在劇中看見年輕時的自己，呈現出來的震驚、錯愕、傷感，動容等各種情緒，將老戲骨的表演精華展露無遺。