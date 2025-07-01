快訊／開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

記者劉昌松、黃宥寧、莊智勝／台北報導

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，今(1日)上午準備要開庭時，突然接到電話通知至親噩耗，彭當場情緒崩潰，大哭稱「我要回高雄」；法警陪同到庭外後，彭情緒相當激動，不斷痛哭、淚流滿面，悲愴喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命！」

▲台北市前副市長彭振聲。（資料照／記者黃哲民攝）

台北地院今(1日)召開程序準備庭，將勘驗柯文哲、沈慶京方聲請的彭振聲偵訊錄音，彭本人也將於上午到庭說明；未料開庭前，彭突然透過電話接到至親驟逝的噩耗，當場情緒潰堤、嚎啕大哭，整個淒厲的哭聲響徹北院，記者在庭外都能聽到彭的哭喊。

據悉，彭的至親在高雄離世，法警稍早將情緒激動的彭帶到庭外，彭不斷哭喊「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？我不想活在這個世界上！我怎麼會生在這種國家？檢察官要我的命，檢察官的良心在哪裡啊？」彭不斷哭喊，「我是無辜的」、「我不要開庭了，我要見太太最後一面」、「我不想活了，我在世上有什麼意義？」

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