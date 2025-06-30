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第17屆兩湖論壇圓滿落幕　許淑華：前年10億農產訂單執行率達6成

▲兩湖論壇圓滿結束，南投縣長許淑華期許透過民間多元交流助益農業行銷。（圖／南投縣政府提供）

▲兩湖論壇圓滿結束，南投縣長許淑華期許透過民間多元交流助益農業行銷。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

第17屆「兩湖論壇」於28日在中國大陸杭州市圓滿落幕，南投縣政府指出，雙方除有民間單位就農業、賑災救濟、文化藝術等3方面交流簽訂協議書，杭州市政府更協助既有的「南投物產館」遷址並擴大規模、重新開張，更隨即有一筆大生意，為近期日益緊縮的兩岸關係注入一絲暖意。

南投縣長許淑華30日上午主持縣務會議，聽取帶領該縣代表團赴陸的副縣長王瑞德報告第17屆兩湖論壇活動行程相關情形；王瑞德表示，此次論壇以農業、文化、觀光及教育為主軸，和杭州市4個相關領域夥伴團體進行廣泛的務實交流，也見證民間單位青農協會、五顯心友會、李靜枝舞蹈團與杭州市相關民間團體簽訂交流協議書，並參與杭州市富陽區「公旺兩岸交流館」開館活動、見證富陽-南投師生書畫交流項目簽約儀式。

此外，南投物產館也由杭州市政府協助提供更大、更好的據點，重新開館、擴大營運展售南投好茶及優質農產，而新館一開張就生意上門、帶來好兆頭，王瑞德盼後續能有更多訂單湧入，成為南投農產銷陸的春燕。

許淑華本次因公無法親自率團參加，她回顧前年帶隊出席，透過南投縣農會簽訂MOU的幾筆農業採購訂單，金額高達新台幣10億元，據了解在南投縣農會方面訂單執行率已達6成；而這次兩湖論壇該縣沒有新簽任何的訂單，主要還是以落實之前訂單為主，希望前年的訂單能夠達到百分百。

許淑華指出，近一年來因兩岸交流政策持續緊縮，確實在各方面行銷售上都比較困難，當務之急仍希望幫助該縣農友，包括打開茶葉、鳳梨、香蕉等農特產品及加工品的大陸通路，使更多大陸消費者能愛上南投好農產、增加農民的經濟收入，因此接下來兩年，縣府會將攜手農會繼續努力拓展更多行銷管道，爭取南投縣各種農業產品的訂單。

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