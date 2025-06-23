強強聯手！基隆長庚×元培醫大簽MOU　共創優質醫療教學環境

▲培育優質醫護人才！基隆長庚與元培醫大簽合作備忘錄。基隆長庚賴旗俊院長（左）、元培醫事科大王綮慷校長（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為深化醫學教育與臨床實務結合，提升整體醫療服務品質，基隆長庚紀念醫院與元培醫事科技大學於今（23日）舉行合作意向書（MOU）簽署儀式。雙方宣布將在產學合作、人才培育、臨床實習、智慧教學、醫療研究與社區服務等多元領域展開全面性合作，共同打造高品質、前瞻性的醫療教育平台。

簽署儀式由元培醫事科大王綮慷校長率領行政與醫護學院主管團隊親自出席，基隆長庚則由賴旗俊院長偕同醫療、護理與行政等單位主管共同參與，現場氣氛熱絡，展現雙方對於合作願景的高度共識與重視。

▲基隆長庚賴旗俊院長（右）、元培醫事科大王綮慷校長（左）。

基隆長庚賴旗俊院長表示，基隆長庚不僅是大基隆地區的重要醫療重鎮，更長期投入醫學教育與臨床研究。此次與元培醫事科大的合作，不僅是雙方資源整合與人才培育的契機，更代表著醫院對教學醫療品質持續提升的承諾。透過雙方緊密合作，學生將可進入臨床場域實習，提前接軌職場，醫院也能及早發掘具潛力的醫護人才，強化人力資源與服務品質的雙重效益。

元培醫事科大王綮慷校長指出，產學合作是學校發展的重要戰略方向。與基隆長庚合作，不僅提供學生完整的實務學習平台，更將推動智慧教學與臨床創新研究的協作交流，使教學與實務無縫接軌，提升學生的臨床思辨力與應變能力，為培育新世代醫護專業人才奠定厚實基礎。

未來雙方的合作將涵蓋多個層面。首先，將致力於強化學生在臨床現場的實習與就業銜接機制，使學用合一、縮短適應期。其次，雙方將共同推動智慧教學與醫療研究，開展雙向的教研資源交流與創新課程設計，提升臨床教學深度與廣度。此外，在醫療服務面向，雙方也將攜手推展社區醫療服務與健康促進活動，擴展照護觸角，並透過重症照護區域聯防，健全大基隆地區的整體醫療防護網。

此次合作亦強調社會責任與永續發展。基隆長庚與元培醫事科大希望透過結合臨床實務與學術力量，回應地方健康照護需求，強化社區韌性，推動公平、可近且具人文溫度的醫療照護，並共同形塑永續共好的醫療教育環境。

本次教育合作意向書的簽署，不僅象徵雙方對於高品質醫療與教育理念的認同，更為未來深化產學合作、整合資源、強化醫療人才培育建立了堅實基礎。雙方期許透過長期合作，培育更多具備專業能力與社會關懷的醫護人才，為台灣醫療未來注入更多創新與希望。