提離島禁限制水域修法遭批矮化主權　陳永康：難道想看兩岸衝突？

▲國民黨團召開「竹篙凑菜刀! 大惡罷 大抺紅!國安修法 不容亂扯!」記者會，副書記長陳玉珍、立委陳永康出席。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳永康提案修正《兩岸人民關係條例》，外離島禁止、限制水域由海洋委員會公告，但經民連律師賴中強稱這樣修法矮化主權。國民黨團今（26日）召開記者會指出，金門戰地政務解除後，金門、馬祖相關水域管轄權也由國防部轉移至海委會，在執法過程由我國海巡對大陸海警，就是避免在執法過程當中發生軍事衝突，避免發生「第一擊」情況。一旦軍艦介入，意外事件就會螺旋升高，難道賴中強期盼看到兩岸軍事衝突的發生嗎？

副書記長陳玉珍表示，賴中強或許有非常專業的法學素養，但是對國防、軍事或醫療相關議題，可能就不是這麼熟悉。曾問國賴中強上一次去金門已經是民國八十多年前的事情，金門現在演變已經與過去不同，尤其金門海域防衛執法方式也有所不同；因此，賴中強近期發表許多似是而非的論調混淆視聽，造成國人恐慌。

陳玉珍指出，陳永康近期提出《兩岸人民關係條例》修法，是根據金門現況實情提出修法內容，卻被賴中強等人刻意抹黑，聲稱國民黨故意把台灣與大陸變成「內海化」關係，貶低台灣主權。陳玉珍提到，包括金門在內的外島，都有劃設「禁限制水域」，金門與大陸最近的距離僅1.6多公里，國際法所稱的領海指的是12海浬，金門與廈門間距離遠遠少於12海浬，事實上，金門島是位於大陸的「內水」位置。

陳玉珍說，金門在解除戰地政務之後，金門島限制水域執法，逐步交由海委會，也就是海巡署接收，雖然海巡被稱「第二海軍」，但仍屬於非軍事單位，兩岸在執法過程由我國海巡對大陸海警，就是避免在執法過程當中發生軍事衝突，避免發生「第一擊」的嚴峻情況。

藍委陳永康表示，他相信賴中強的說法「立意良善」，他當然也有不同的解釋。陳永康說，做任何事情要先問目的、方法、手段，提出《兩岸人民關係條例》修法的目的是維護主權，方法就是《兩岸人民關係條例》，而手段是執法而不是軍事衝突。國軍是衛疆，戰時進入限制水域；平時，國軍不進入禁限制水域。現在「外界」把方法和手段扭曲，以為金門在大陸範圍內，外界就不會介入幫忙。

陳永康強調，避免武裝衝突就是修訂《兩岸人民關係條例》第29條的目的，讓雙方在同在相同執法層級下執法，海巡對海警，並沒有放棄任何對等主權，捍衛中華民國領土完整的決心，無論本島還是外離島都是一樣。陳永康再舉例，太平島並沒劃設領海基線，現由海巡駐防，若按照「他們的」邏輯，國防部何時會派兵加強防務，展現捍衛國土決心？

陳永康表示，從適當合理的點切入，降低衝突，降低地區風險，而不是用軍事行動製造衝突。台灣情勢適可控的，但是不要再內部分裂，台灣法律專家這麼多，專業仍需要與實務配合，海巡執法不會發生衝突，一旦軍艦介入，意外事件就會螺旋升高，相信這不是國人所樂見的。

