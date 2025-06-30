　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天高溫飆37度防午後雷雨　周四不排除有熱帶低壓生成

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起受太平洋高壓影響，高溫上看37度，午後新竹以南地區及各地山區留意雷陣雨，周四菲律賓東邊系統有機會發展為熱帶性低氣壓，可能偏東或東北方向移動，並不排除再轉往北或西北接近台灣北邊海面，但後期路徑不確定性大，仍要觀察。

中央氣象署預報員李名翔表示，明天到周四受太平洋高壓影響，天氣穩定，各地晴到多雲，台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周五、周六高壓減弱，南邊水氣增多，各地仍為多雲到晴，南部有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區也有雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，下周日至周一轉為西南風，各地多雲到晴，午後大台北、宜花地區及各地山區有短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區海陸風可能造成短暫陣雨。

溫度方面，李名翔指出，明天到周四太平洋高壓較強，北部有37度高溫機率，中南部也都有35至36度，東半部32至33度，花東縱谷不排除有36度。周五水氣增多還是偏熱，北部仍有35至36度，中南部33至34度，東半部32至33度。

他也說，目前洋面上有些熱帶擾動，周四菲律賓東邊系統有機會發展為熱帶性低氣壓，剛形成可能先以順著逆時針環流偏東或東北方向移動，但後期路徑分歧較大，可能持續往東北接近日本，或是轉成往北或西北接近台灣北邊海面。另外，日本東南方海面也有熱帶擾動發展機會，但距離台灣較遠，預計往太平洋移動，不會影響台灣。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台大雲林分院停電！候診區一片黑　門診檢查皆暫停
快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻車」！駕駛無呼吸心跳
快訊／日本外海5.1地震！最大震度5弱　強烈搖晃
疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」　公開3人全名
全台最富里換人！　前5名大洗牌
19歲櫻花妹「胸口插刀」　全裸倒臥玄關亡
馬國畢正式改名回歸八點檔！健身成功「差點認不出」
快訊／台幣上演逆轉秀！　5年來最大轉折
快訊／台南連2震　氣象署：研判屬1/21規模6.4的餘震序列

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出國累爆「一定要壞壞？」　兩派吵翻：去外面老公不一樣了

結婚15年還每天讓老婆愛上他一次？網友看完都羨慕了！這些日常小舉動才是真愛的證明

曾被撞、被砍！疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」　公開3人全名

明天高溫飆37度防午後雷雨　周四不排除有熱帶低壓生成

【廣編】暑假最好玩 ! 麗寶樂園精靈降臨、粉色系沙灘登場　會員免費升等海陸空3選2

冷凍雞蛋不只省空間！網傳「保存簡單、蛋味超升級」日本人教你正確凍法

太陽下騎車30分鐘！婦人「熱到橫紋肌溶解」…急性腎衰竭住院

LINE「免費超美字體」！手機、電腦版步驟一次看

快訊／台南連2震　氣象署：研判屬1/21規模6.4的餘震序列

陳傑憲舉毛巾被改圖「同意罷免」　媒體人嘆：實在不可取

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

出國累爆「一定要壞壞？」　兩派吵翻：去外面老公不一樣了

結婚15年還每天讓老婆愛上他一次？網友看完都羨慕了！這些日常小舉動才是真愛的證明

曾被撞、被砍！疲老闆爆「老婆跟多男有不正當關係」　公開3人全名

明天高溫飆37度防午後雷雨　周四不排除有熱帶低壓生成

【廣編】暑假最好玩 ! 麗寶樂園精靈降臨、粉色系沙灘登場　會員免費升等海陸空3選2

冷凍雞蛋不只省空間！網傳「保存簡單、蛋味超升級」日本人教你正確凍法

太陽下騎車30分鐘！婦人「熱到橫紋肌溶解」…急性腎衰竭住院

LINE「免費超美字體」！手機、電腦版步驟一次看

快訊／台南連2震　氣象署：研判屬1/21規模6.4的餘震序列

陳傑憲舉毛巾被改圖「同意罷免」　媒體人嘆：實在不可取

出國累爆「一定要壞壞？」　兩派吵翻：去外面老公不一樣了

7/5大地震恐成真！韓國巫女警告「日本血債血還」：海嘯沉沒滅亡

北市街頭驚傳「3男押1女上車」　警：情侶吵架雙方未提告

台大雲林分院停電！候診區突然一片黑　門診檢查皆暫停

嘉義縣健康促進教育成果亮眼　創新實踐展現多元成果

工程師吃冰塊吃到牙裂！醫示警夏天「牙齒健康3大殺手」

快訊／新竹綠世界前「遊覽車翻覆」釀2傷！　駕駛無呼吸心跳搶救中

立院組修憲委員會協商破局　陳培瑜稱史上最亂國會不宜修憲

黃紹庭詐助理費1455萬一審遭判刑　國民黨高市黨部送考紀會

大法官被提名人拜會民眾黨團　黃國昌：問卷別再壓線交

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

生活熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

今「一年一度天貺日」玉帝開天門　吃1物貴人福氣到

可能有雙颱！　模擬路徑曝

丈夫堅持插管！妻手顫抖寫下「別救了」

女童跳肚皮舞！服裝側面「從頭開到腳」挨批

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

即／作家王浩一驚傳辭世！享壽68歲

防心肌梗塞奪命！有8症狀「快停車求救」

肥前屋歇業原因曝！不是因為租金問題

「6生肖」7月要起飛了！他買彩券容易中獎

女司機持刀刺殺男同事　黑貓宅急便：全力協助家屬處理

更多熱門

相關新聞

今天新竹以南防午後雷雨　周末恐有熱帶系統發展

今天新竹以南防午後雷雨　周末恐有熱帶系統發展

未來一周炎熱，高溫上看37度。今天午後新竹以南地區及各地山區雷雨明顯，中部山區及南部平地要留意較大雨勢，明天水氣減少、各地晴朗，周五高壓勢力逐漸減弱，午後雷雨明顯，南部整天斷斷續續都有陣雨，菲律賓西方到東方海面也有熱帶性低氣壓或颱風發展可能。

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

快訊／雷雨游擊！台南機場暫停地面作業　航班將延誤

快訊／雷雨游擊！台南機場暫停地面作業　航班將延誤

快訊／雷雨當空「高雄機場暫停地面作業」　航班延誤

快訊／雷雨當空「高雄機場暫停地面作業」　航班延誤

好熱「社子飆38.2°C」　雙北9站擠進全台前10高溫榜　

好熱「社子飆38.2°C」　雙北9站擠進全台前10高溫榜　

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

黑貓送貨員抱怨：車內弄很髒！遭女同事捅死　留下妻與2兒

野牛墜89度高溫泉　鏡頭前活活煮死

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面