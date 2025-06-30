明天高溫飆37度防午後雷雨　周四不排除有熱帶低壓生成

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起受太平洋高壓影響，高溫上看37度，午後新竹以南地區及各地山區留意雷陣雨，周四菲律賓東邊系統有機會發展為熱帶性低氣壓，可能偏東或東北方向移動，並不排除再轉往北或西北接近台灣北邊海面，但後期路徑不確定性大，仍要觀察。

中央氣象署預報員李名翔表示，明天到周四受太平洋高壓影響，天氣穩定，各地晴到多雲，台東、恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。周五、周六高壓減弱，南邊水氣增多，各地仍為多雲到晴，南部有零星短暫陣雨，午後新竹以南地區及各地山區也有雷陣雨。

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他表示，下周日至周一轉為西南風，各地多雲到晴，午後大台北、宜花地區及各地山區有短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區海陸風可能造成短暫陣雨。

溫度方面，李名翔指出，明天到周四太平洋高壓較強，北部有37度高溫機率，中南部也都有35至36度，東半部32至33度，花東縱谷不排除有36度。周五水氣增多還是偏熱，北部仍有35至36度，中南部33至34度，東半部32至33度。

他也說，目前洋面上有些熱帶擾動，周四菲律賓東邊系統有機會發展為熱帶性低氣壓，剛形成可能先以順著逆時針環流偏東或東北方向移動，但後期路徑分歧較大，可能持續往東北接近日本，或是轉成往北或西北接近台灣北邊海面。另外，日本東南方海面也有熱帶擾動發展機會，但距離台灣較遠，預計往太平洋移動，不會影響台灣。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）