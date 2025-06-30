　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天新竹以南防午後雷雨　周末恐有熱帶系統發展

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周炎熱，高溫上看37度。今天午後新竹以南地區及各地山區雷雨明顯，中部山區及南部平地要留意較大雨勢，明天水氣減少、各地晴朗，周五高壓勢力逐漸減弱，午後雷雨明顯，南部整天斷斷續續都有陣雨，菲律賓西方到東方海面也有熱帶性低氣壓或颱風發展可能。

中央氣象署預報員劉宇其表示，西北太平洋目前雲量發展稀少，為太平洋高壓所在，台灣有東南風帶來一些水氣，台東及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨，午後新竹以南地區及各地山區雷雨明顯，中部山區及南部平地有較大雨勢。今晚東北方高壓逐漸涵蓋到台灣，明天到周四太平洋高壓影響，氣溫偏高，北部高溫上看37度，周五高壓減弱，水氣略微增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨方面，劉宇其表示，未來一周分為3階段，今天台東及恆春半島有局部陣雨，西半部多雲到晴，午後新竹以南有雷雨。周二至周四太平洋高壓影響，各地晴朗，新竹以南地區及各地山區有午後雷陣雨，但雨區逐漸縮減。周五高壓勢力逐漸減弱，水氣增加，午後雷雨明顯，南部整天斷斷續續都有陣雨。

劉宇其指出，後期天氣狀況要視太平洋高壓減弱後，西北太平洋是否有熱帶系統發展。他說明，目前台灣附近為太平洋高壓所在範圍，菲律賓西方到東方海面為低壓帶，當中有雲系發展，但這些雲系目前較鬆散，這周的中後期才有熱帶性低氣壓或颱風發展可能。

他表示，周五隨著高壓勢力明顯減弱，該處反而是較強西南風環境，所以即便低氣壓發展起來也未必會往台灣移動，可能偏北或東北移動，而後期路徑則不確定更大。

溫度方面，他指出，今天溫度偏高，大台北有37度，中部、南部內陸及花東縱谷有34至36度，其他地區也不排除有36度以上。明天到周四北部高溫更明顯，可能達37度以上，中南部內陸、花東縱谷及金門也偏高溫。周五太平洋高壓減弱，高溫範圍略降，但仍有34至35度，若水氣增加不明顯，感受仍炎熱。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
382 1 9137 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獲利屢創新高　長榮航空再發3個月「年中獎金」
黃石公園觀光！女意外拍到野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮
一家5兄弟！老么突爆走砍死老二
快訊／黑貓女員工正面曝！　2刀殘殺男同事
王浩一開車外出猝逝　有8症狀「快停車求救」
快訊／日本外海又地震！10天搖650次　最大震度4
弟弟遭判刑3年10月　郭書瑤：辛苦大家了
黑貓現場曝！36歲女壓地刺2刀　男同事頸、胸噴血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獲利屢創新高　長榮航空今再發3個月「員工酬勞獎金」

生完孩想回職場！尪和婆婆「要她全職在家」：1次給1000就夠花

國家鐵道博物館7/31開館　開放6處古蹟、重現《戀戀風塵》月台

今天新竹以南防午後雷雨　周末恐有熱帶系統發展

陸生申請在台登記結婚遭拒　敗訴理由：具高度政治性

愛在兵凶戰危時／愛上中國人　等了20年不能結婚

上海女10年前參與太陽花反服貿　嘆中不能拿彩虹旗上街

愛在兵凶戰危時／愛一個中國人　我還能算台派嗎？

迪士尼「暖心一幕」吸200萬人讚爆！她喊值得：女兒回家還在講

超想戒拿鐵！「怎無痛變成美式人」　大票人曝成效：非喝不可

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【代罪羔羊...】被冒用身分證租車犯罪 苦主無奈炭：人生從此失控

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

【鍋鏟留下咖哩痕跡怎麼辦？】曬太陽30mins輕鬆去漬！

頭髮太乾被誤認成鳥巢　友笑：是韓國太乾了XD

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

獲利屢創新高　長榮航空今再發3個月「員工酬勞獎金」

生完孩想回職場！尪和婆婆「要她全職在家」：1次給1000就夠花

國家鐵道博物館7/31開館　開放6處古蹟、重現《戀戀風塵》月台

今天新竹以南防午後雷雨　周末恐有熱帶系統發展

陸生申請在台登記結婚遭拒　敗訴理由：具高度政治性

愛在兵凶戰危時／愛上中國人　等了20年不能結婚

上海女10年前參與太陽花反服貿　嘆中不能拿彩虹旗上街

愛在兵凶戰危時／愛一個中國人　我還能算台派嗎？

迪士尼「暖心一幕」吸200萬人讚爆！她喊值得：女兒回家還在講

超想戒拿鐵！「怎無痛變成美式人」　大票人曝成效：非喝不可

獲利屢創新高　長榮航空今再發3個月「員工酬勞獎金」

凌晨4時出門巧遇神獸　男在家附近拍到「超罕見白化鹿」畫面曝

坎城影展陸名導賈樟柯現身北影！　「新作耗時18年」大讚台灣觀眾

不動產遭冒名移轉或設定！花蓮「地籍異動即時通」簡訊即時通知

萬華隱藏版亮點公開！龍山寺藏西方人偶　青草茶功用一次看

張員瑛點名西瓜烏龍賣破萬杯！珍煮丹「小玉西瓜系列」新上市

等紅燈越線遭警攔查　花蓮男主動交出喪屍煙彈

大都會「15戰吞12敗」低潮難止　林多召開「球員限定」會議

寶佳大軍祭「破壞價」　機捷特區新案行情打85折求生

國有山坡地赫見喵喵製毒廠！3人被逮　檢警再揪出金主、房東　

黃偉晉飛機上辦見面會！ 被問「能坐腿上？」直接爆氣XD

生活熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

可能有雙颱！　模擬路徑曝

即／作家王浩一驚傳辭世！享壽68歲

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

今「一年一度天貺日」玉帝開天門　吃1物貴人福氣到

肥前屋歇業原因曝！不是因為租金問題

「6生肖」7月要起飛了！他買彩券容易中獎

今雨最大地區曝　本周颱風生成機率高

以前守在電視前看「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因

離職LINE群組「到底怎麼退出」　大票人曝1作法

夏天腳臭怎辦？醫曝解法：打造2環境

更多熱門

相關新聞

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

一周天氣3變化「明午後雷雨轟2地」　周三、四熱爆雨最少

未來一周天氣分三階段，明天(30日)水氣仍多，午後新竹以南、各山區有雷陣雨，中南部山區雨較大。周三至周四將是一周中最熱、雨最少的階段。周末南方水氣北移，午後雷雨轉多。

快訊／雷雨游擊！台南機場暫停地面作業　航班將延誤

快訊／雷雨游擊！台南機場暫停地面作業　航班將延誤

快訊／雷雨當空「高雄機場暫停地面作業」　航班延誤

快訊／雷雨當空「高雄機場暫停地面作業」　航班延誤

好熱「社子飆38.2°C」　雙北9站擠進全台前10高溫榜　

好熱「社子飆38.2°C」　雙北9站擠進全台前10高溫榜　

高壓壓境3天「大台北飆破37°C」　7月初有熱帶系統

高壓壓境3天「大台北飆破37°C」　7月初有熱帶系統

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

鄧佳華戀愛了　交往2個月！女友身分曝光

5天前媽媽辭世！金鐘主持人王浩一驟逝

汽車隔熱紙透光率「前擋70%、前側窗40%」　明年新車強制納管

台灣女客越南旅遊　吃完早餐送醫不治

劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

館長直播喊：台灣人性命由大陸14億同胞決定

雨天開日行燈挨罰1千2！他收罰單才知規定

八仙塵爆滿10年「男星被逼換假逃死劫」！

伊朗宗教領袖下令追殺川普！極刑內容曝

即／林口黑貓宅急便爆命案！1男「遭女同事猛刺1刀」亡

快訊／2刀殘殺男同事！黑貓宅急便女員工正面曝

日本UNIQLO被外籍客偷怕了：全面提告

更多

最夯影音

更多

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面