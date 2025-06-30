今天新竹以南防午後雷雨　周末恐有熱帶系統發展

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周炎熱，高溫上看37度。今天午後新竹以南地區及各地山區雷雨明顯，中部山區及南部平地要留意較大雨勢，明天水氣減少、各地晴朗，周五高壓勢力逐漸減弱，午後雷雨明顯，南部整天斷斷續續都有陣雨，菲律賓西方到東方海面也有熱帶性低氣壓或颱風發展可能。

中央氣象署預報員劉宇其表示，西北太平洋目前雲量發展稀少，為太平洋高壓所在，台灣有東南風帶來一些水氣，台東及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨，午後新竹以南地區及各地山區雷雨明顯，中部山區及南部平地有較大雨勢。今晚東北方高壓逐漸涵蓋到台灣，明天到周四太平洋高壓影響，氣溫偏高，北部高溫上看37度，周五高壓減弱，水氣略微增加。

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降雨方面，劉宇其表示，未來一周分為3階段，今天台東及恆春半島有局部陣雨，西半部多雲到晴，午後新竹以南有雷雨。周二至周四太平洋高壓影響，各地晴朗，新竹以南地區及各地山區有午後雷陣雨，但雨區逐漸縮減。周五高壓勢力逐漸減弱，水氣增加，午後雷雨明顯，南部整天斷斷續續都有陣雨。

劉宇其指出，後期天氣狀況要視太平洋高壓減弱後，西北太平洋是否有熱帶系統發展。他說明，目前台灣附近為太平洋高壓所在範圍，菲律賓西方到東方海面為低壓帶，當中有雲系發展，但這些雲系目前較鬆散，這周的中後期才有熱帶性低氣壓或颱風發展可能。

他表示，周五隨著高壓勢力明顯減弱，該處反而是較強西南風環境，所以即便低氣壓發展起來也未必會往台灣移動，可能偏北或東北移動，而後期路徑則不確定更大。

溫度方面，他指出，今天溫度偏高，大台北有37度，中部、南部內陸及花東縱谷有34至36度，其他地區也不排除有36度以上。明天到周四北部高溫更明顯，可能達37度以上，中南部內陸、花東縱谷及金門也偏高溫。周五太平洋高壓減弱，高溫範圍略降，但仍有34至35度，若水氣增加不明顯，感受仍炎熱。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）