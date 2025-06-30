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養殖面積減縮閒置！花蓮三民漁業養殖區調整規劃　強化管理

▲花蓮三民養殖漁業生產區重新檢討區域劃設範圍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮三民養殖漁業生產區重新檢討區域劃設範圍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應氣候變遷與養殖環境變化，花蓮縣政府農業處配合農業部漁業署指引啟動三民養殖漁業生產區調整作業，重新檢討區域劃設範圍。三民養殖漁業生產區為玉里鎮重要的陸上養殖據點，過去以養殖吳郭魚與黃金蜆為主，近年因極端氣候與水源不穩，黃金蜆養殖面積逐年縮減，部分魚塭面臨轉作或閒置，影響整體產業效能。

農業處長陳淑雯表示，目前花蓮縣核定設有兩處養殖區，包括壽豐鄉壽豐養殖漁業生產區（385公頃）與玉里鎮三民養殖漁業生產區（336公頃），兩區共占全國核定養殖區面積約2.4%。此次針對玉里鎮三民養殖漁業生產區進行調整，將養殖區面積由336公頃縮減為232公頃，魚塭面積則由103公頃調整為100公頃，重新劃設範圍以符合實際使用現況與養殖需求。

▲花蓮三民養殖漁業生產區重新檢討區域劃設範圍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣玉里鎮三民漁業養殖區調整規劃公告。

除面對環境挑戰外，三民地區也面臨人口老化與青壯年外移問題，導致水產養殖勞動力不足與技術傳承困難。縣府期望透過調整作業，整合區域管理資源，並依據《台灣省養殖漁業生產區規劃作業要點》規範，推動養殖區公共設施改善、水源調度與基礎建設提升，創造良好經營條件，吸引青年回鄉投身養殖產業。

農業處長陳淑雯說明，未來將透過養殖區管理組織機制，凝聚養殖業者共識，建構區域性管理體系，強化協同治理與產業韌性，朝向提升產業效能與養殖永續的目標邁進。
 

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