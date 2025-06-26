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一天工作8小時！她曝日程嘆「行屍走肉」　網爆共鳴：超不合理

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO覺得工時8小時實在不合理。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

大部分人的工作，時長都是8小時，如果再加上午休、通勤時間，真正能「耍廢」的時間就剩下不多。近日就有網友發文表示，大家工作都是為了活著，還是為了自己？她覺得8小時的工時根本不合理，大家都是怎麼調適心情的呢？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「八小時的工時根本就不合理」為標題發文，提到自從出社會，她就一直覺得很累，一天也就24小時，如果睡滿8小時、上班8小時、午休1小時、通勤1至2小時，晚餐加上料理時間算2.5小時，真正能「耍廢」的時間就只剩下約3小時了。

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原PO接著說，她真的很佩服有其他兼差的人，她自己也有找時間讀書，但發現時間真的不夠用，感覺也很難靠斜槓翻身。因此她就想知道，大家都沒有質疑過這樣的生活嗎？她每天通勤，都覺得自己如同行屍走肉，大家都是如何調適的呢？

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，大票網友都直呼，「主要是工時太長了，如果稍微少1、2個小時我覺得會好很多」、「對啊，超不合理，每天過勞，哪還有力氣出去玩、消費」、「我也覺得8小時太長了，每天都好累，我理想是每天上班6小時，或是週休三日」、「8小時的工時，我大概專注4小時就開始腦弱了，專注6小時是極限」、「週休三日或平日工時減少比較符合人性吧」。

還有網友則說，「你通勤時間太長了」、「雖然我每天都睡超過8小時，但還是覺得工時太長，6小時的工時最舒服。然後建議你換工作，通勤時間也太長了吧」。

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