花蓮機車排氣定檢停用紙本通知　申請E化簡訊服務可抽大獎

▲今年花蓮縣機車排氣定期檢驗通知服務，改採用手機簡訊通知。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局今年開始停止寄發機車排氣定期檢驗傳統明信片通知服務，改採用手機簡訊通知，凡車籍登記於「花蓮縣」的機車，都可申請加入花蓮縣環境保護局的智慧電子化手機簡訊通知服務。

花蓮縣政府表示，透過手機簡訊通知，車主能更快速且有效收到機車定期檢驗訊息，避免錯過接收定檢通知資訊，今年9月30日前申請成功的機車車主，還能參加電動機車等抽獎活動，一舉兩得。

環保局指出，車主可使用電腦網頁搜尋「花蓮縣機車排氣定期檢驗E化通知」或輸入網址：http://www.aetcmoto.com.tw，或透過智慧型手機及平板裝置掃瞄QR-Code條碼，進入網頁後依提示操作申請或修正即可。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣以「藍天沃土、森川里海」結合淨零12項關鍵戰略推動永續花蓮，積極推動無紙化與數位轉型，並藉此支持聯合國永續發展目標（SDGs）中的多項核心目標。縣長認為，在現今手機普及的時代，為改善過往寄發明信片通知常因未收到、誤認強制險通知單等原因，使民眾逾期未檢驗而受罰，花蓮縣因而推動機車排氣定檢E化手機簡訊通知服務，不只讓車主更快速有效收到機車定檢訊息，同時，能減少寄發紙本通知的紙張用量，每年可有效降低碳排放量達1,549公斤。期盼從E化簡訊路徑，逐步達到淨零減碳的目標。

環保局呼籲，凡出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新台幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新台幣3,000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

今年辦理的『機車定檢簡訊登錄抽獎活動』，設籍花蓮縣的機車只要在114年9月30日前，完成簡訊登錄並完成當年度排氣定期檢驗的車主，都符合抽獎資格，獎項包括電動機車、電動自行車、筆電、手機、智慧手錶等多項，相當豐富。

機車排氣定檢、簡訊申請、汰舊換新等，如有疑問可洽詢專線03-8239935，花蓮縣環境保護局，有專人為您服務。

