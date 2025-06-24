欠繳逾900萬機場費用！前遠航客機遭查封　7月1日二度法拍

▲欠繳逾900萬機場費用，前遠航客機將於7月1日二度法拍。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

法務部行政執行署台北分署指出，將於7月1日下午3時，在該分署4樓舉辦「123 聯合拍賣會」。本次拍賣會最大亮點，為一架曾經叱吒天際的民航客機，這也是繼2021年後，該架飛機再度現身台北分署拍賣會。

台北分署表示，本次拍賣的航空器，原為知名國籍航空遠東航空股份有限公司所有，前經台北分署查封後，由威碩精密實業有限公司於2021年間的拍賣程序中得標買受。然而，威碩公司自2023年起，開始積欠交通部民用航空局台北國際航空站的場站停留費等相關費用，累計金額已超過900萬元。台北分署再度將此架航空器查封，並於本次拍賣會中進行拍賣。

台北分署指出，航空器屬於特殊拍賣標的，不僅稀有且具高度話題性，無論是對於航空產業業者或是尋求特殊投資標的民眾，均為千載難逢的機會。有興趣的民眾可把握此次機會，將這架具有故事性的飛機納為己有。

台北分署表示，除了吸睛的航空器外，本次「123 聯合拍賣會」亦有多項精選不動產及動產。不動產部分，將拍賣位於臺北市精華地段民生社區的店面及其他14筆土地與2筆建物，均具備優越的地理位置與投資潛力。動產部分，則有5只作工精美的戒指，適合民眾選購入手。