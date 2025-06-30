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蘋果智慧眼鏡傳2027問世　郭明錤：可能取代部分AirPods需求

▲▼ 蘋果,LOGO 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲蘋果進軍智慧眼鏡太慢？郭明錤批決策保守。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果是否能再次定義穿戴式裝置市場？知名分析師郭明錤今（30日）發布最新預測，指出蘋果智慧眼鏡產品最快將於2027年問世，並可能成為繼AirPods與Apple Watch之後的新一波消費電子主力。該產品預期結合輕量設計與即時顯示功能，有望逐步取代部分AirPods使用情境，引發業界高度關注。

郭明錤認為，儘管蘋果擁有打造頂尖穿戴裝置的技術與設計實力，但在智慧眼鏡領域的發展腳步卻顯得過於保守。他直言「蘋果可以做出市面上最好的Ray-Ban類型智慧眼鏡，這點應該無人質疑，但蘋果在這方面的決策進度實在過慢。」

他指出，若暫時撇開AI功能不談，這類具備聽覺與視覺整合能力的裝置，未來極有可能取代部分AirPods的使用需求。蘋果雖然長期以勇於自我顛覆著稱，但面對智慧眼鏡這一新興市場卻顯得猶豫。郭明錤更批評，以「類Ray-Ban」來形容蘋果產品，對蘋果而言或許是一種羞辱，但卻也反映出產業現況的寫實面貌。

不過，他也樂觀表示「遲到總比沒到好。」隨著蘋果近年來重新強化硬體創新策略，智慧眼鏡不僅可望成為新一代運算平台，也將為供應鏈帶來全新成長動能。根據其分析，蘋果智慧眼鏡預計將於2026年進入量產，並在2027–2028年間持續升級顯示與互動技術，最終朝向無鏡片光學顯示、AI功能整合與全天候穿戴使用為目標，將穿戴裝置進一步推向主流化與平台化的發展階段。

在Vision Pro系列鋪陳與VisionOS生態系持續拓展的背景下，智慧眼鏡可望成為蘋果下一個「殺手級產品」，同時也預示著消費電子產業將迎來全新轉型週期。

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