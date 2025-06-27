蘋果慶祝Podcast 20周年！推出經典節目精選　見證聲音如何連結世界

▲蘋果為慶祝Podcast邁向20周年，推出經典節目播放清單 。（圖／蘋果官網，下同）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司今（27日）宣布，為慶祝Podcast進 iTunes平台屆滿20周年，正式公開「Apple Podcasts 20 Years, 20 Podcasts We Love」特設網頁，精選20檔代表性的節目，回顧Poscast從邊緣興趣發展為主流媒體的歷史演變。

蘋果指出，自2005年6月28日釋出iTunes 4.9，首次支援播客訂閱與下載功能後，播客便迅速在全球蔓延，開啟聲音媒體的黃金時代。當年已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾表示「Podcast是下一代廣播，現在用戶可以訂閱超過3,000檔免費節目，並自動同步到電腦與iPod。」

為紀念這個轉捩點，Apple將20檔精選節目依照年代劃分為四大時期，其中包括經典節目《This American Life》、《Acquired》、《The Daily》等，涵蓋敘事、新聞、創投、文化等多元主題，呈現播客在不同年代的發展風貌。

蘋果團隊也發表一封公開信，形容這份名單是對Podcast的「情書」，並指出這些節目不僅豐富了生活，也塑造了今日播客的樣貌。「這些節目的主持人就像朋友一樣，陪伴我們每週收聽最新一集，幫助我們理解世界、沉澱思緒。」

Podcast一詞最早於2004年由英國記者Ben Hammersley於報導中使用，結合了「iPod」與「broadcast」兩詞。雖然播客形式在iTunes支援前即已出現，但蘋果的推廣讓這個媒體類型真正走向主流。

目前這份20周年精選節目已於Apple Podcasts平台正式上架，全球用戶皆可免費收聽並訂閱。