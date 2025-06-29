16年前的今天iPhone開賣！初代機成收藏聖杯身價暴漲300倍

▲ 已故蘋果創辦人賈伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

2007年6月29日，蘋果（Apple）在美國正式開賣第一代iPhone，距今已過整整16年。這支由已故創辦人賈伯斯（Steve Jobs）親自發表、承諾要「重新發明電話」的手機，不僅顛覆當時手機市場生態，更改寫了人類使用科技的方式。今天的智慧型手機世界，從那一天起徹底改變。

首款iPhone於2007年1月9日在美國舊金山Macworld大會上首次亮相，搭載3.5吋螢幕、200萬畫素相機，並支援上網與iTunes功能，當時售價為4GB款499美元、8GB款599美元（折合新台幣約1萬5至1萬9元）。這支新形態手機在6月29日正式開賣，掀起全球排隊潮，也正式展開了智慧型手機時代。

同年，iPhone即被《時代雜誌》選為2007年度最佳發明，象徵它不只是產品，而是一場生活型態的革命。

「今天，蘋果將重新發明手機。」賈伯斯當年的一句話，如今看來一語成讖。iPhone不但拯救當時面臨低潮的蘋果，也奠定他為科技界傳奇的地位。2010年iPhone 4是他最後一次站上發表會舞台，翌年他因病過世，但iPhone系列已接棒成為蘋果最賺錢、影響力最大的產品線。

從第一代到今日，iPhone不斷進化。2010年的iPhone 4引入「視網膜螢幕」、2011年iPhone 4S開始搭載Siri語音助理；2014年iPhone 6大螢幕化，2017年iPhone X則象徵十周年紀念，首次引進Face ID與「瀏海」全螢幕設計。到了iPhone 15系列，不僅硬體效能爆表，甚至邁入USB-C與AI加值時代。

果粉每年翹首以盼新機亮相，而iPhone也不再只是通訊工具，更成為攝影機、支付裝置、遊戲主機與生活管家。

有趣的是，這支當年499美元起跳的首代iPhone，如今在拍賣市場竟飆出超過19萬美元（約新台幣590萬元）的天價。根據英國《衛報》2023年報導，這款密封未拆封、保存完好的4GB版初代iPhone被視為「高檔收藏品」，共吸引28次競標才拍出，身價暴漲超過原價300倍。

拍賣單位LGC Auctions指出，這支手機由蘋果初期工程團隊成員所委託，保存狀況極佳，且數量稀少，因此在收藏市場被譽為「iPhone界的聖杯」。