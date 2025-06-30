郭明錤爆蘋果智慧眼鏡最快2027量產　重新點燃硬體創新

▲蘋果。（示意圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

知名分析師郭明錤最新報告指出，蘋果（Apple）正積極推進頭戴裝置產品線，儘管2026年不會有新機問世，但自2027年起，將進入智慧眼鏡與Vision系列新機種的密集推進期。據了解，目前蘋果至少同時開發7項相關產品，其中包含3款Vision裝置與4款智慧眼鏡。

郭明錤表示，最具量產進度與商業潛力的是預計2027年第二季問世的類Ray-Ban智慧眼鏡，主打拍照、錄影、語音助理與AI環境感知等功能，雖不具備顯示器，卻極有可能在未來取代部分AirPods使用情境。預估該產品上市首年出貨量可達300至500萬部，有望推升整體市場規模突破1,000萬部。

除智慧眼鏡外，蘋果在XR頭戴裝置方面，也規劃於2025年第三季推出Vision Pro更新機型，採用M5處理器、定位利基市場。輕量版「Vision Air」則將於2027年第三季問世，2028年下半年則推出第二代Vision Pro，進一步朝輕薄化與價格下探發展。

具備顯示器的XR智慧眼鏡則預計2028年下半年量產，導入LCoS與光波導技術，具備彩色顯示功能。至於原定2026年推出、可與iPhone等裝置連接使用的「顯示器配件眼鏡」則因重量與競爭力考量，已於2024年底暫停開發。

郭明錤指出，他相信（應該也沒人會懷疑）蘋果有能力打造市場上最出色的智慧眼鏡，但蘋果在這項產品上的決策速度確實過於遲緩。他直言，這類裝置未來有機會取代部分AirPods需求，對蘋果整體硬體事業將產生實質影響，而蘋果過去卻長期未見積極作為。

「本來Apple最擅長的，就是創造新產品品項、勇於自我取代。如今卻只能用『類Ray-Ban的智慧眼鏡』來形容蘋果新品，這在某種程度上對Apple來說是種羞辱，但也可能是對產業現況最客觀的描述。」郭明錤表示。

不過他也強調，「遲到總比沒到好。」隨著蘋果開始在硬體端重新啟動創新節奏，勢必將帶動供應鏈需求回升，對上游零組件與技術廠商而言，將是實質利多。