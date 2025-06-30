百億大亨賴千萬爆案外案　台東縣府遭控包庇蓋違法渡假村

▲日暉集團董事長鄭越才（圖）遭控與台東縣府勾結、賴帳不還。



圖文／鏡週刊

日暉集團董事長鄭越才在台東打造日暉國際渡假村，累積百億元身家，是當地有名的飯店大亨，不過，本刊最近接獲營造業者投訴，指控鄭積欠上千萬元工程款，業者提告，法院也判鄭敗訴，但鄭就是不付。更扯的是，業者還發現，渡假村工程建照過期，台東縣府卻放水、同意施工，還偽造文書讓鄭取得新建照，涉嫌官商勾結，十分離譜！

2013年6月，鄭越才與林簽約，請林增建48間客房，打造日暉渡假村二館。 開工後不久，林先生發現建照過期，但鄭越才表示，他的政商關係很好，要林繼續施工。林先生照原定規劃完成工程，期間曾遭民眾檢舉空氣汙染，台東縣府環保局也派員前往察看，但環保局人員明知建照已過期，卻未依規定通知建管單位，也未勒令停工。

▲鄭越才因未支付日暉渡假村二館（圖）工程尾款，吃上官司。

鄭越才告訴林先生，他有找民代出面處理，很快就能向台東縣府申請新建照。果不其然，2014年4月，日暉便取得新建照，但鄭卻開始挑毛病，也拒絕支付2千萬元尾款。

▲日暉2014年6月申請勘驗，縣府申報書竟記載同年1月、3月、4月勘驗完成。（讀者提供）

林先生無法接受，一狀告上法院，閱卷後，赫然發現台東縣政府一路護航。林先生說，日暉沒有建照，卻照常施工，應被勒令停工，但台東縣政府明知日暉違規施工，卻僅輕罰60萬元，甚至在文件上動手腳助攻，非常誇張。

▲營造商林先生（右）和妻子（左）痛批台東縣府包庇、圖利日暉集團。

為證明所言不假，林先生出示台東縣府「施工管理登錄表」「建照申報書」告訴本刊，日暉在2014年6月申請「建築執照」「建築工程勘驗」，但縣府的申報書上竟記載：2014年1月、3月、4月勘驗完成，令人匪夷所思。

更誇張的是，日暉渡假村二館工程2015年2月25日申報竣工，但同年3月12日，台東縣政府消防局才發公文通知，核可「變更設計消防安全設備圖說審查案」。林先生質疑，日暉集團竟然在消防局核可前，超前完工，實在有違常理，縣府明顯涉嫌包庇、護航。

▲日暉渡假村二館工程2015年2月25日就申報竣工。（讀者提供）

最讓林先生無法接受的是，法院判鄭須連本帶利支付林1300多萬元工程款，鄭不但不付，甚至還為了賴帳，有意將渡假村脫手。林先生無法接受，決定踢爆，把真相公諸於世，並呼籲縣府不要繼續包庇、放水，圖利日暉集團。

針對相關指控，台東縣府回應指控子虛烏有，強調一切合法合規，並未護航日暉集團，日暉集團先行動工的部份，縣府已依規定開罰，絕無包庇。同樣遭控的鄭越才透過律師全盤否認，強調依法行事、未與台東縣府勾結，並提到業者曾向地檢署、調查站檢舉告發，皆查無不法，認為業者惡意抹黑，不實指控已造成困擾，不排除提告。另針對鄭遭控拖欠工程款，律師表示目前案件仍在訴訟中，不便回應。



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