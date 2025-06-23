清境農場牧羊犬氣球7/2報到　四組命名開放網路票選至6/26止

▲清境農場牧羊犬氣球7月2日亮相，命名決選進入最終階段。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場「夏季同樂會」系列活動將於7月2日起跑，重頭戲的牧羊犬造型氣球也將於同日正式亮相，搭配的命名活動先前吸引眾多網友創意投稿、經初選與員工票選後，，由「勞斯萊斯」、「黑仔」、「牧羊Q」與「希望（Hope）」四組進入第三階段全民網路票選，即日起至26日截止。

農場指出，「牧羊犬（氣球）上班儀式」於7月2日在青青草原綿羊秀場舉辦，並於活動現場公布最終得票冠軍得主、得獎名稱也將同步揭曉，以此為造型療癒的牧羊犬氣球命名，也將準備多處拍照打卡點與限量好禮，如動物造型木質鑰匙圈與牧羊人風格拍照道具，邀請民眾與初登場的牧羊犬氣球合影，還能欣賞招牌「趕羊秀」、與人氣角色「草原聯盟」互動。

農場表示，牧羊犬不只是氣球裝置，更是清境精神的延伸，象徵守護與陪伴；此次活動透過命名與「上班儀式」打造與遊客間的情感連結，並結合仁愛警分局的反詐騙宣導和有獎徵答活動、觀光互動與文化創意，歡迎大小朋友上山共襄盛舉，參與這場充滿故事與意義的夏季同樂會。

第三階段投票時間：6月26日中午12:00止；投票連結：https://www.surveycake.com/s/eGW2m。