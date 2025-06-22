武嶺地區4場自行車賽事將登場　警加強交通疏導籲民眾配合

▲合歡山武嶺地區6月下旬將舉辦4場自行車賽事活動，仁愛警方加強交通疏導。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉清境農場、合歡山風景區等向來是熱門旅遊景點，6月下旬更有4場自行車賽事接續登場，單次活動最多約1600人參加，總人次達3000人；警方指出，已規劃警力執行交通疏導，建議民眾避開該時段行駛道路，並請配合執勤員警指揮及管制措施。

仁愛警分局指出，4場自行車賽事活動分別為已於20日舉辦的「2025中央山脈自行車旅遊活動」，行經臺8線、臺14甲線及臺14線，參加人數約200人；23日為「2025 TIS崇越盃武嶺自行車挑戰賽活動」，參加人數約1600人；28日「2025永不放棄 挑戰巔峰-武嶺」，參加人數約700人；30日「2025西進武嶺約騎」，參加人數約500人，路線多由埔里鎮中心碑至終點武嶺。

仁愛分局表示，賽事期間將利用路口監視器監控轄內車流狀況，除臺14線、臺14甲線清境、合觀武嶺易塞車路段原有規劃交通崗，再加派警力執行機動交通疏導，希望能迅速排除塞車及事故，讓自行車活動順利進行及提供用路人交通更順暢。



仁愛分局長曾文勇呼籲，用路人應注意當日自行車活動賽事期程、遵從警方交通疏導措施，隨時收聽警察廣播電台、掌握在地交通資訊，切勿酒後駕車、疲勞駕駛，尊重用路人之路權。