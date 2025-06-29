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鄧佳華戀愛了　交往2個月「想結婚、生孩」！模特女友身分曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

▲鄧佳華透露，兩人交往2個月了。（圖，下同／翻攝自鄧佳華、簡簡IG

記者施怡妏／綜合報導

「FBI帥哥」網紅鄧佳華因為多件爭議事件爆紅，如今他大方宣布，與模特兒女友「簡簡」已經交往2個月了，形容這段感情是「最美的愛情」，狂PO合照放閃，大讚女方是個真誠又善良的好女孩，有了想結婚、生小孩的念頭，最近積極看房，打算建立兩人愛的小窩，「就算板橋的房價再高，我也不怕」。

鄧佳華近日在FB、IG曬出與女模簡簡的合照，只見他笑得燦爛，比出YA的手勢，而女方則比出愛心，面帶微笑，看起來相當甜蜜。他坦言，我從來沒想過，自己會交到一位模特兒女友，已經交往2個月了，「你們這些還沒交女朋友的人，別急，總有一天你們也會有的，因為連我鄧佳華都有了」。

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鄧佳華表示，簡簡讓他明白什麼是安心感，「這樣的陪伴，就是最美的愛情」，為了慶祝交往2個月，他包1萬元紅包給女方，讓簡簡又驚又喜。鄧佳華坦言，簡簡不是「拜金女」，交往期間陪著他吃便當、熬夜剪影片，沒跟他要過一毛錢，稱讚女方是個真誠、善良，願意一起打拚的好女孩。

▲▼ 。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

鄧佳華也透露，最近在找新房子，「為了簡簡，我願意拚了命努力，就算板橋的房價再高，我也不怕，租不到就多跑幾間，買不起，就多存一點」，希望能與簡簡共組家庭，建立屬於兩人的幸福生活。

近來鄧佳華常在社群平台放閃，除了合照外，還有甜蜜互動影片，像是與簡簡手勾手許下愛的承諾，「佳華會一輩子愛著簡簡」。到百貨公司專櫃前，想要買結婚鑽戒給簡簡，透露出想婚的念頭；此外，在許生日願望時，鄧佳華表示「想跟簡簡結婚、生小孩」，並直呼對方「簡簡寶貝」，眼神滿是戀愛氛圍。

不過，多數網友抱著質疑的態度，「像這樣的愛情讓我苦惱」、「所以認真在一起喔？我以為只是講講」、「簡簡爸媽有答應跟你交往嗎」、「看來你不單單只會做夢！醒來還會畫大餅」、「人因夢想而偉大」、「夢裡什麼都有」。但也有網友獻上祝福，「祝福佳華喔！真愛一定要好好保持下去」。

▲▼ 。（圖／翻攝自鄧佳華、簡簡IG）

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