　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年輕人都講「超好笑」惹怒知名實況主　直播暴氣：就是正常說話

▲▼ 。（圖／翻攝自小熊IG）

▲實況主小熊。（圖／翻攝自小熊IG）

記者施怡妏／綜合報導

許多人訊息最後會打哈、XD或是笑死，來表達當下情緒，有網友看到一張表，只要靠一句話就能判定年輕程度，其中XD比笑死更老，更指出年輕人反而都說「超好笑」，對此，實況主「小熊Yuniko」在直播中生氣怒吼，超好笑根本不是新的流行語，「本來就是這樣子講話」，一句話破盲點。

實況主「小熊Yuniko」日前開直播，談到年輕人的流行用語，認為超好笑只是一般人正常講話而已，「因為本來就是這樣子講的，我們才要衍生出一個笑死，去形容超好笑，不要再說什麼超好笑是新的流行語了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲XD是化石等級之人。（圖／翻攝網路）

▲XD是化石等級之人。（圖／翻攝網路）

小熊Yuniko傻眼表示，就像「超好吃」這個詞，不是流行語，也不是只有年輕人才會用，大家本來就是這樣講話，「就是正常講話，他到底哪裡流行啊？」超真實的反應逗樂網友。

貼文曝光，一票網友點頭，「我覺得總有一天 超ㄅㄧㄤˋ會流行回來」、「我在等XD回歸的那一天，到時候我就可以說：你還沒出生老娘就在用了XD」、「我到現在還會講哇哩咧，看什麼時候流行回來」、「明明就是超好笑先出來的，笑死後面才有人講」、「 笑死才是衍生出來的，『超好笑』只能說是返璞歸真」。

據了解，一名網友在臉書《黑特南一中2.1》轉貼一則圖片，上頭有「XD、哈哈哈（搭配哭笑不得表情符號）、笑死與超好笑」的字表，分別可對應「石化、骨董、老人與年輕人」。網友們可以檢視自己平常會說哪句話，就可判定你的年輕程度。這讓原PO笑虧，「我們那個時代還不會說XD啦，哈哈哈，太可愛了！」

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
431 2 2080 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雷雨轟炸！　高雄機場12航班延誤
張家界「百億古城」淪空城！　每年狂虧10億
警報響！俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機出動
河北彩伽「爆AV引退」！　達人1原因打臉
癱瘓男痛訴「如活著的死人」聲請安樂死　法官回應
好市多新制明上路！「1類會員」享2特權　台灣官方回應了
快訊／雷雨當空！高雄機場暫停地面作業　航班延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雷雨轟炸高雄！小港機場12航班延誤　下午4點恢復地面作業

很多人不知！台鐵「1規定」違規秒噴7500元　還會被趕下車

雷雨稍歇「高雄機場恢復地面作業」　12航班延誤

年輕人都講「超好笑」惹怒知名實況主　直播暴氣：就是正常說話

快訊／雷雨當空「高雄機場暫停地面作業」　航班延誤

快訊／國家警報響！高雄大雷雨轟1小時　12縣市豪大雨下到深夜　

「台人1類型詐騙」一周慘損10億！LINE收到「你家漏水」錢飛了

11年賣百萬盤！台中義大利麵夯店開新據點　鍋物品牌插旗南屯

快訊／台北社子熱飆38.2度！4縣市高溫警示

好熱「社子飆38.2°C」　雙北9站擠進全台前10高溫榜　

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

【超羨慕】李珠珢主動討抱抱+摸鼻殺 富藍奇直接斷線石化XD

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

東海同框「西海」韋禮安 連銀赫也認證：像兄弟！

汪東城自認像GAY　「不能男生女相嗎」

【海蟑螂也想拍婚紗？】新娘崩潰尖叫狂踩牠攝影師不救

雷雨轟炸高雄！小港機場12航班延誤　下午4點恢復地面作業

很多人不知！台鐵「1規定」違規秒噴7500元　還會被趕下車

雷雨稍歇「高雄機場恢復地面作業」　12航班延誤

年輕人都講「超好笑」惹怒知名實況主　直播暴氣：就是正常說話

快訊／雷雨當空「高雄機場暫停地面作業」　航班延誤

快訊／國家警報響！高雄大雷雨轟1小時　12縣市豪大雨下到深夜　

「台人1類型詐騙」一周慘損10億！LINE收到「你家漏水」錢飛了

11年賣百萬盤！台中義大利麵夯店開新據點　鍋物品牌插旗南屯

快訊／台北社子熱飆38.2度！4縣市高溫警示

好熱「社子飆38.2°C」　雙北9站擠進全台前10高溫榜　

雷雨轟炸高雄！小港機場12航班延誤　下午4點恢復地面作業

台鋼選秀狀元人選漸有共識　洪總賣關子：明天就知道了

換掉李承燁戰績反而更差！　斗山熊進季後賽機率僅剩0.6%

紅雀「2局灌7分」逆轉守護者　4人創下生涯里程碑

很多人不知！台鐵「1規定」違規秒噴7500元　還會被趕下車

小熊塔克送老東家3分砲　隊友建議球迷關注「守備」

男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

《快打旋風》好萊塢真人電影「春麗」選角曝光　大咖卡司一次看

樂天2周12戰「靠意志力」　古久保抱歉無法讓主力休息

雷雨稍歇「高雄機場恢復地面作業」　12航班延誤

【簡單快樂是這味】老公飆玩具車甩尾失敗→默默爬起再衝！

生活熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

今變天！　「下最大」地區曝

台灣最可惜大賣場是它！慘賠24億收攤

幼幼台跳大展鴻圖　遭青鳥出征罵到下架

記憶變差有救了！每天按摩這處5分鐘就有用

南港驚見「火辣內衣騎士」阿伯狂追！驚人真相曝

以前守在電視前看「現在金曲獎沒人看？」　PTT曝原因

搭北捷老是走錯出口　一邏輯秒懂不再迷路

颱風可能接連生成　模擬路徑曝

帶父母出國玩「推薦去哪？」　一票選1國家

蹲式馬桶要掰了！環境部推「全坐式公廁」：提供酒精、坐墊紙

他徵凶宅試睡員　睡1天就能賺2萬

4星座翻身！　下半年擺脫不順

更多熱門

相關新聞

幽默感也分年齡！師大研究：大學生「毒舌」達高峰　老人最正向

幽默感也分年齡！師大研究：大學生「毒舌」達高峰　老人最正向

幽默也分年齡層！根據台師大最新針對不同年齡層的幽默感調查顯示，男性較偏好攻擊型幽默，而女性則傾向使用對他人良善的親和型幽默，另從大學階段起至老年，對自己良善的自我提升型幽默的使用呈現逐步上升趨勢，並於老年階段達到高峰，而負向幽默的偏好則呈現倒U型曲線，在大學階段達到高峰，老年人使用頻率最低。

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

YTR儒哥驚喜宣布當爸！　「甜摟女友曬孕肚照」

YTR荒姨懷孕8月「睡不好吃不下」　倒數53天吐煎熬

YTR荒姨懷孕8月「睡不好吃不下」　倒數53天吐煎熬

Albee昔拿「馬桶水拖同學桌」　高中黑歷史被挖

Albee昔拿「馬桶水拖同學桌」　高中黑歷史被挖

一隻阿圓「解放3套內衣」熱舞！　超兇身材全被拍

一隻阿圓「解放3套內衣」熱舞！　超兇身材全被拍

關鍵字：

實況主年輕人流行用語網紅笑死

讀者迴響

熱門新聞

超乖新人被電爆「1句話退群組」！同事傻了

胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞

台男長度出爐！　最新GG尺寸「贏韓輸日」

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

100多國沒得談判！　川普將直接通知關稅稅率：美國想怎麼做都行

《拳願》爆濺血意外

網友控桃機二航廈有針孔　結果超展開

42歲女星突不適「送醫後身亡」！

今變天！　「下最大」地區曝

催金曲歌王走快點！張清芳頒獎脫稿引不滿

「高空激戰」是真的？空姐曝1時間點3原則

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎

金曲獎／歌王走太慢…張清芳「快一點，時間很晚」

航班嚴重事故！波音787「一刀切開」空巴機尾　畫面瘋傳

Toro鬆口認：本來很氣坤達不能來

更多

最夯影音

更多

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面