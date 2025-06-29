年輕人都講「超好笑」惹怒知名實況主　直播暴氣：就是正常說話

▲實況主小熊。（圖／翻攝自小熊IG）



記者施怡妏／綜合報導

許多人訊息最後會打哈、XD或是笑死，來表達當下情緒，有網友看到一張表，只要靠一句話就能判定年輕程度，其中XD比笑死更老，更指出年輕人反而都說「超好笑」，對此，實況主「小熊Yuniko」在直播中生氣怒吼，超好笑根本不是新的流行語，「本來就是這樣子講話」，一句話破盲點。

實況主「小熊Yuniko」日前開直播，談到年輕人的流行用語，認為超好笑只是一般人正常講話而已，「因為本來就是這樣子講的，我們才要衍生出一個笑死，去形容超好笑，不要再說什麼超好笑是新的流行語了。」

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▲XD是化石等級之人。（圖／翻攝網路）



小熊Yuniko傻眼表示，就像「超好吃」這個詞，不是流行語，也不是只有年輕人才會用，大家本來就是這樣講話，「就是正常講話，他到底哪裡流行啊？」超真實的反應逗樂網友。

貼文曝光，一票網友點頭，「我覺得總有一天 超ㄅㄧㄤˋ會流行回來」、「我在等XD回歸的那一天，到時候我就可以說：你還沒出生老娘就在用了XD」、「我到現在還會講哇哩咧，看什麼時候流行回來」、「明明就是超好笑先出來的，笑死後面才有人講」、「 笑死才是衍生出來的，『超好笑』只能說是返璞歸真」。

據了解，一名網友在臉書《黑特南一中2.1》轉貼一則圖片，上頭有「XD、哈哈哈（搭配哭笑不得表情符號）、笑死與超好笑」的字表，分別可對應「石化、骨董、老人與年輕人」。網友們可以檢視自己平常會說哪句話，就可判定你的年輕程度。這讓原PO笑虧，「我們那個時代還不會說XD啦，哈哈哈，太可愛了！」