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20歲男偷餅乾被逮！引燃照明彈險燒掉派出所　4警被懲處

▲陳男趁吃早餐空檔，引燃照明彈險燒警局。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男趁吃早餐空檔，引燃照明彈將辦公桌燒出一個洞。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一間超商日前發生竊案，嫌犯遭警方逮捕逮回派出所，但竊嫌趁用餐之際，打開警員抽屜，引燃民眾所拾得的照明彈，造成地板與辦公桌燻黑污損，警員立即上前制止，並迅速撲滅所燃放的照明彈，並未造成擴大延燒，以及人員傷亡，而因疏忽看管引發虛驚的警員以及正副主管，將依規定懲處。

據了解，險將警局燒了的20歲陳姓男子，患有精神相關疾病。本週三（25日）凌晨4時許，到板橋民生路一段超商偷取餅乾食用，遭到店員發現並報警處理，警方將陳男帶回派出所，並安置於看管區，將要製作筆錄前，警員見陳男非常飢餓，則替他購買早餐，並打開陳男手銬，待他用餐完畢再進行筆錄。

卻不料陳男邊吃早餐邊打開警員抽屜，發現日前里長所拾獲尚未入庫的照明彈，陳男拿出把玩時不慎引燃，造成辦公室內地板、辦公桌燻黑污損；所幸警員立即發現制止，並撲滅燃燒中的照明彈，隨後經評估，將陳男強制送往衛生福利部臺北醫院，進行一個月的觀察與治療。

▲陳男趁吃早餐空檔，引燃照明彈險燒警局。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲陳男引燃照明，地板也被燻嘿。（圖／記者陸運陞翻攝）

海山分局表示，該照明彈為日前民眾拾獲送交之拾得物，尚未完成入庫手續，對於未依規定處置拾得物及戒護人犯不周部分，已檢討並追究相關人員行政責任，對本案承辦人張姓警員、拾得物承辦人吳姓警員、副所長吳愷峰、所長柯順雄各申誡一次處分，以示警惕。

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