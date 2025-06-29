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永和竹林路口機車互撞！1騎士骨折送醫　波及路旁4機車

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區今（29）日上午發生一起機車互撞事故，一名68歲周姓男子騎乘機車穿越路口時，與另一名23歲李姓男子駕駛的普重機車發生碰撞。猛烈撞擊不僅導致2名騎士受傷，更波及停放在路邊停車格內的四輛無辜機車，事故造成周姓老翁手臂骨折、李男四肢擦挫傷，詳細事故原因及肇責待警方調查。

▼68歲周男（右）與李男（左）發生車禍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼68歲周男（右）與李男（左）發生車禍，事故除了造成2騎士受傷外，還波及路旁4輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，今日上午7時，周姓男子騎乘普重機車，從竹林路119巷口直行，準備進入對面的竹林路124巷。不料，在路口處與沿竹林路往國光路方向行駛、由23歲李姓男子騎乘的機車發生碰撞。劇烈的撞擊導致2名騎士受傷。周男因手臂骨折及四肢多處擦挫傷，送往永和耕莘醫院治療；李男則有四肢多處擦挫傷，傷勢較輕。更無辜的是，停放在路邊停車格內的4輛機車也因波及而受損。

永和警分局交通分隊獲報後立即趕抵現場處理。對周男及李男進行酒測，雙方酒測值均為0.00mg/L，初步排除酒駕肇事。警方依規定對事故現場進行測繪調查，並將調閱周邊監視器畫面，以進一步釐清這起機車對撞事故的詳細肇事原因及責任歸屬。

▲▼68歲周男（右）與李男（左）發生車禍，事故除了造成2騎士受傷外，還波及路旁4輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼事故除了造成2騎士受傷外，還波及路旁4輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼68歲周男（右）與李男（左）發生車禍，事故除了造成2騎士受傷外，還波及路旁4輛機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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