讓愛閃耀公益服務補助專案開放申請　南投7／14辦提案說明會

▲南投縣社勞局攜手萬海航運慈善基金會，開創在地社福新局。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵社區與社會福利團體積極爭取民間資源，提升在地創新服務與實務執行量能，南投縣社會及勞動局偕同萬海航運慈善基金會，共同推動「2025讓愛閃耀公益服務方案補助專案」，並將於7月14日辦理提案說明會，歡迎全縣各社區發展協會、社福組織及非營利團體踴躍報名參加。

縣府社會及勞動處指出，該專案由萬海慈善基金會發起，透過公開提案補助機制，扶植具有潛力的組織發展長期照顧、身心障礙服務、脆弱家庭支持等在地關懷行動，也協助中小型社會福利團體穩定營運；而為協助本縣潛力社區與組織搶得申請先機，該局特別規劃本次說明會作為申請前導輔導，協助團體掌握申請策略與實作要領。

說明會當天將由萬海航運慈善基金會主任張玉芳親自到場，分享本年度補助申請方向、重點項目與相關規定，內容包含計畫書撰寫重點、經費編列注意事項、組織資格及收件須知等；社勞局則主持意見交流，協助社區與團體深入了解如何提升提案通過率，並透過現場互動討論，解答實務運作中的疑難雜症，透過串聯在地社區組織與公益資源，希望讓社會服務能量發揮最大效益、促進永續福祉網絡的建構。

社勞局提醒，有意參與本說明會者，請於7月7日（星期一）下班前完成線上報名，報名網址為https://reurl.cc/eMeOrK，名額有限、報名從速；而專案申請期則自即日起至8月31日止，以郵戳為憑，採紙本郵寄方式收件，須檢附完整申請表、計畫書、組織章程、最近兩年財報等文件，呼籲全縣各具公益熱忱與服務實績的團體踴躍參與。