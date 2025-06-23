基隆慶濟宮媽祖魁星文化祭　邱佩琳偕府會力挺信仰傳承

▲魁星佑文運・媽祖護社區！基隆慶濟宮文化祭。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵慶濟宮昨（22日）盛大舉辦「媽祖魁星文化祭」，副市長邱佩琳代表市長謝國樑率市府團隊出席，與地方民代及社區民眾共同參與。活動自下午祈福儀式開場，晚間壓軸抽獎熱鬧收尾，吸引上千人到場，現場氣氛歡樂熱絡，展現七堵地區深厚的信仰文化與社區凝聚力。

市府參與團隊包含民政處長呂謦煒、文化觀光局長江亭玫、消防局長游家懿、工務處長簡翊哲、教育處長徐嬿立、社會處副處長盛慧中及七堵區長林賢家等皆到場與會；立法委員林沛祥、市議會議長童子瑋、副議長楊秀玉、議員蔡旺璉、張耿輝及曾怡芳也出席支持，府會齊聚一堂，共襄盛舉。

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▲基隆市副市長邱佩琳（中）力挺文化傳承。

邱佩琳表示，感謝慶濟宮每年用心籌辦文化祭典，不僅延續傳統信仰，也豐富七堵文化生活、凝聚社區認同。她指出，市府將持續與議會攜手，推動在地建設與文化發展，讓基隆繼續成長茁壯。

慶濟宮主委柯金標指出，「魁星」又稱魁星爺、魁星帝君，是傳統信仰中象徵文運昌隆、才高八斗的神祇，廣受學子與書香家庭尊崇。他補充，魁星信仰源自北斗七星之首「天樞」，古代視為群星之首、象徵優勝、領先，後與科舉制度緊密結合，成為文昌信仰的重要一環。

民政處長呂謦煒指出，透過媽祖魁星文化祭的舉辦，結合信仰、文化與社區參與，不僅讓市民共襄盛舉、促進社區凝聚，也讓宗教文化在基隆持續發光，成為推動城市活化與地方認同的重要力量。