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噁男出沒靜宜商圈！出租套房狂偷內褲、褲襪　行竊畫面全被拍

記者游瓊華／台中報導

台中市靜宜商圈驚傳噁男偷潛入出租套房行竊，不僅偷項鍊、香水，更讓住戶驚恐的是噁男還愛偷女性內褲、褲襪等。台中清水分局27日晚間接獲民眾報案，該名男子又潛入出租套房行竊，全程被監視器拍下，警方會同房東前往察看，當場逮捕一名男子，偵訊後移送地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／網友lojaemineminhowchi授權提供）

▲台中靜宜商圈傳出噁男溜入出租套房偷女性內褲，住戶透過監視器發現立刻報案，竊賊長相也被清楚拍下，警方趕往現場逮人。（圖／網友lojaemineminhowchi授權提供）

網友在Threads上貼文及影片表示，朋友住在沙鹿北勢東路一出租套房，先前已經遭竊過內褲及錢，這次竟在房間監視器直接拍到竊賊，竊賊發現監視器後還動手將鏡頭移向他處，但朋友已經火速報警，她特別將影片PO網，並提醒網友在外租房要特別小心。

▲私密,私密肌,保養,愛康,女力紅,Saforelle,。（圖／pexels）

▲竊賊偷項鍊、現金還有女性內褲、絲襪等。（示意圖／pexels）

清水分局表示，27日晚間10點多獲報，指沙鹿區北勢東路一處出租套房疑似有竊嫌行竊，經警方迅即到場，會同房東查看，現場查獲男性竊嫌作案，立即逮捕並執行附帶搜索查扣項鍊一條、香水一瓶、女性內褲三件及褲襪一件等物。

警方指出，將持續清查該嫌是否涉及其他竊盜案件，全案調查後依加重竊盜、毀損、侵入住居罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，並建請預防性羈押。

▲台中靜宜商圈傳出噁男溜入出租套房偷女性內褲，住戶透過監視器發現立刻報案，竊賊也被警方帶回現場調查。（圖／網友lojaemineminhowchi授權提供）

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