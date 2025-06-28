美麗島民調／大罷免48.1％「弊大於利」　34.9％認為更有力抗中

▲美麗島電子報民調，針對大罷免，48.1％認為「弊大於利」36.6%認為「利大於弊」。（圖／《美麗島電子報》提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布「6月國政民調」，結果顯示，針對「大罷免」，有48.1％的民眾認為「弊大於利」，36.6％的民眾認為「利大於弊」，兩者差距11.5個百分點，此外，34.9％的民眾認為，支持大罷免，將有助於台灣更有力量反抗中國共產黨。

《美麗島電子報》民調針對「大罷免後，民進黨若取得過半席次，進而換掉立法院長韓國瑜，使民進黨完全執政，這種發展對賴清德未來執政，於社會安定和國家發展上」，有48.1％的民眾認為「弊大於利」，另外36.6％的民眾則認為「利大於弊」，兩者差距11.5個百分點，認為一半一半或看情形而定的則為4.2％，11.0％的受訪者未明確回答。

從交叉分析來看，對民進黨存在「好感」的受訪者中，有78.5％認為大罷免「利大於弊」，然而，仍有13.1％認為「弊大於利」。至於，對國民黨存在「好感」的受訪者中，有41.5％認為「弊大於利」，10.9％認為「利大於弊」；對民眾黨存在「好感」的受訪者中，則有46.1％認為大罷免「弊大於利」，10.9％認為「利大於弊」。

此外，有34.9％的民眾認為，支持大罷免，台灣才會更有力量反抗中國共產黨，不過，也有33.0％的民眾表示，若大罷免投同意票，將會打擊在野黨立委監督政府的力量，而3.5％的民眾則表示，不一定，要看補選結果而定，未明確回答的受訪者為28.6％。

▲美麗島電子報「6月國政民調」，針對「大罷免投同意票」，34.9％的民眾認為將更有力量抗中。（圖／《美麗島電子報》提供）

值得注意的是，該份民調實行電訪首日，正好是賴清德總統「團結國家十講」第二講當日。針對賴總統「團結國家十講」目的之部分，有29.9％的民眾認為，係為「說明政府立場與政策」，24.9％的民眾表示，係為「促進國家團結」，整體顯見有54.8％的民眾，不認為該系列演講，是為推動大罷免或打擊在野黨而舉行。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年6月24至26日，調查範圍全國22縣市，調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。調查設計，以住宅電話與行動電話雙架構抽樣，最終，樣本規模成功完訪1076人（住宅電話699人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

▼美麗島電子報「6月國政民調」，有超過半數的民眾，不認為「團結國家十講」目的是支持大罷免或打擊在野黨。（圖／《美麗島電子報》提供）

