王義川被誇「講話像香港腳越聽越爽」！謝寒冰：果然是害人毒素

▲民進黨立委王義川。（圖／翻攝直播）

記者閔文昱／綜合報導

距離7月26日的大罷免投票僅剩不到一個月，民進黨立委王義川、郭國文、林俊憲、林宜瑾今（28日）合體現身台北市濱江市場，力挺公民團體「山除薇害」推動罷免，掃街宣傳「同意罷免」，現場民眾反應熱烈。有一位阿伯興奮握著王義川的手直呼，「聽你講話就像香港腳一樣，越聽越爽，越抓就越爽！」讓王義川忍不住笑開懷。

面對支持者熱情回應，王義川也不留情地痛批王鴻薇是「傅隨組織」一員，強調對方不僅在立法院多次帶頭表決破壞台灣利益的法案，還大幅刪減包括台南文化部典藏中心在內的建設預算，甚至跑到屏東質疑停車場假日沒車，「根本吃飽太閒」，呼籲中山、北松山選區選民用選票將王鴻薇趕出立法院，「她不愛台灣，只愛祖國中國」。

掃街過程中，民眾反應熱烈。一名支持者握著王義川的手，興奮地說，「聽你講話就像香港腳一樣，越聽越爽，越抓就越爽！」這句話也引發現場一片歡笑。

▲王義川「同意車隊一起衝 守護台灣不後退」記者會。（圖／王義川國會辦公室提供）

台南立委林俊憲表示，今天「台南隊」全員北上支援，就是為了對抗王鴻薇在立院的預算刪減行徑，「我們與台南有這筆帳要討」。郭國文則喊出「台南挺ALL罷」，強調國會濫權、亂刪預算已到忍無可忍的地步，7月26日是「唯一的機會」，呼籲民眾踴躍投票。

反罷免陣營也同步動起來，王鴻薇今由台北市長蔣萬安陪同，掃遍中山、松江市場。蔣坦言這是他第二次警告北市藍委「選情危險」，希望支持者踴躍投下不同意票，並批評民進黨發動罷免「沒有道理」，強調王鴻薇過去表現可圈可點，不該被針對。

不過罷免團體「山除薇害」也不甘示弱，不僅在街頭拉票、舉牌、發送文宣，還設置吸睛的外送箱型廣告，累計看板已達11面、布條24條。掃街過程雖有反對聲音，有人當街怒嗆「我們是雜質」，但不少攤商與民眾也熱情回應，現場氣氛熱烈。

針對「香港腳比喻」，名嘴謝寒冰則在臉書發文嘲諷，香港腳搔抓之後可能會導致細菌感染，引發蜂窩性組織炎、丹毒等併發症，甚至可能因為傷口潰爛而需要截肢，「得證：王義川的言論果然是害人的毒素！」