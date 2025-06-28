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伊朗60人盛大國葬！德黑蘭萬人上街送別　悼殉職軍官、核科學家

▲▼ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

▲ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以伊達成停火後，伊朗28日在首都德黑蘭舉行國葬，悼念衝突中喪生的10名高級軍官、16名科學家及平民，共60名死者中包括4名女性及4名兒童，而殉職人員包含武裝部隊總參謀長、革命衛隊與航太部門多名將領，民眾紛紛上街為犧牲者送別。

綜合《路透》及《美聯社》等，28日有數以萬計的民眾身穿黑衣，赴德黑蘭阿扎迪廣場（Azadi Square）排隊悼念，靈車上覆蓋花瓣、照片與國旗，場面莊嚴哀悽。這場「烈士之力」（Martyrs of Power）送葬遊行由伊朗國營電視台轉播，當局事前透過媒體鼓勵民眾踴躍參加，並提供免費公車與地鐵服務，當天政府機關也全面停班，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與最高領袖哈米尼顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）等皆親自出席。

▲▼ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

▲▼ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

▲▼ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

根據伊朗媒體，罹難者包括武裝部隊總參謀長巴格瑞（Mohammad Bagheri）、革命衛隊指揮官薩拉米（Hossein Salami）與航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh），皆於13日以色列發動攻擊第一天陣亡。以色列聲稱，此次「崛起之獅」行動是為防止伊朗發展核武，但伊朗堅決否認擁核意圖，國際原子能總署（IAEA）也稱未發現伊朗有活躍核武計畫。

以色列軍方27日宣稱，12天戰事中擊斃逾30名伊朗高階安全官員及11名核子科學家。另據伊朗衛生部統計，戰爭共造成610名伊朗人喪生，包括49名婦女及13名兒童，另有4700多人受傷，但「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）稱實際死亡人數高達974人，其中包含387名平民；以色列方面則通報28人死亡，3238人受傷。

▲▼ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

▲▼ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

▲▼ 伊朗民眾上街為以伊衝突中身亡的軍官、科學家及平民送葬。（圖／路透）

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