墨西哥「最致命地底奇景」待15分鐘就會死　學者進入一看喊超值得

▲墨西哥最要命奇景「奈卡水晶洞」，一般人在裡面待15分鐘就會死。（圖／翻攝自維基百科共享資源）

記者趙蔡州／綜合報導

位在墨西哥奇瓦瓦州奈卡鎮地底300公尺處的「奈卡水晶洞」，洞內絕美的景色被譽為「自然界的西斯汀禮拜堂」，是世界上最壯麗的自然地質奇景之一，然而這個洞穴至今卻沒有開放一般旅客參觀，只有通過申請的科研人員才能進入，原因是一般人進入洞穴後，最多只能存活15分鐘左右就會死亡。

綜合外媒報導，「奈卡水晶洞」位在地底300公尺深處，是礦工2000年挖掘礦洞時意外發現，洞穴整體呈現一個馬蹄型、大概有110公尺長，是人類目前已知規模最大、保存最完好的水晶體群之一，洞內最大的晶柱長達11公尺、重達55公噸，是人類發現的地球上最大天然水晶結構。

儘管洞穴內的景色相當絕美，但至今仍未開放一般旅客參觀，只有通過申請的科研人員才能進入，原因是洞穴內的環境極度高溫且潮濕，一般人待在裡面最多只能存活15分鐘，就算穿上冰水循環冷卻衣、配戴呼吸裝備，最後也只能滯留30至45分鐘，過程中還會隨即面臨脫水、中暑等風險。

澳洲電視節目《60分鐘》節目團隊及地質學家麥可（Michael Usher）歷經2年的申請，才終於被允許進入水晶洞拍攝與研究。麥可事後證實，「這裡的環境溫度高達攝氏58度，濕度達到90％以上，在裡面仿佛置身熔爐中，連呼吸都很困難，但當你看到我所看到的景象時，你就會明白，為什麼每一次令人窒息的喘息都是值得的」。