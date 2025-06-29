幽默感也分年齡！師大研究：大學生「毒舌」達高峰　老人最正向

▲台師大研究顯示，幽默也分年齡，負向幽默在大學階段達到高峰，老年人使用頻率最低。（示意圖／視覺中國CFP）

記者許敏溶／台北報導

幽默也分年齡層！根據台師大最新針對不同年齡層的幽默感調查顯示，男性較偏好攻擊型幽默，而女性則傾向使用對他人良善的親和型幽默，另從大學階段起至老年，對自己良善的自我提升型幽默的使用呈現逐步上升趨勢，並於老年階段達到高峰，而負向幽默的偏好則呈現倒U型曲線，在大學階段達到高峰，老年人使用頻率最低。

台師大教育心理與輔導學系特聘教授陳學志帶領團隊透過問卷調查、量表評量及功能性磁振造影儀（fMRI）等方法，將幽默區分為「親和型、自我提升型、攻擊型、自我貶抑型」等四種風格，大致區分，親和型對他人良善，自我提升型則對自己良善，攻擊型對他人有害，自我貶抑型則是對自己有害。

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▲陳學志將幽默區分為「親和型、自我提升型、攻擊型、自我貶抑型」等四種風格。（圖／台師大提供）

現有對於幽默感研究大多集中在學齡兒童到大學生階段，對成人與老年族群探討較為缺乏。台師大陳學志與黃詩媛博士後研究員研究團隊，共招募407位跨年齡、性別民眾，比較不同年齡層參與者在幽默風格上的差異，

研究結果顯示，性別的確會影響幽默感，男性較偏好對他人有害的攻擊型幽默，而女性則傾向使用對他人良善的親和型幽默，但在自我提升型與自我貶抑型幽默上，並無顯著性別差異。進一步分析發現，青少年至大學生階段的個體主要採用親和型幽默，成年人則兼用親和型與自我提升型幽默，老年人則以自我提升型幽默為主。

此外，研究也發現，各年齡層普遍偏好正向幽默，但具體使用的幽默方式卻隨著年齡不同而有所差異，像是在青少年及大學生階段，主要傾向透過親和型幽默來促進人際互動，而成年人則同時採用親和型與自我提升型幽默，到了老年階段，則明顯偏好自我提升型幽默，藉此調適老化帶來的情緒挑戰，同時遠離負向幽默。

台師大研究也發現，負向幽默的偏好呈現倒U型曲線，在大學階段達到高峰，隨後逐步下降，老年人使用頻率最低。

台師大指出，研究結果顯示不同年齡層幽默風格差異，也反映民眾在社會化過程中，從比較不成熟的幽默表達，轉向更成熟方式。換言之，幽默不僅是輕鬆交流工具，更是民眾在人生各階段中調適情緒與認識社會角色重要策略。面對老化挑戰的老年人來說，自我提升型幽默反而成為一種有效的情緒調節工具，有助於維持積極心態，更好地應對生活中各種變化。