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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「建二代」想入手自家新案　4樓親友價俗百萬該買嗎？

▲▼ 高雄,看屋照,簽約 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有建二代自曝沒有接手家業，出社會後選擇從軍，近期考慮入手自家新案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

年輕人買屋難，有建二代自曝沒有接手家業，出社會後選擇從軍，近期考慮入手自家新案，看上年底即將完工的地上5樓電梯公寓，不過想要的戶別只剩4樓可選，爸爸願意從底價850萬元，直接開出親友價750萬元，讓他忍不住上網問網友，4樓價差100萬元，是否有便宜？

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原PO在網路論壇《Dcard》PO文表示，家裡本身從事營造業，但他在出社會後選擇從軍，自家興建的地上5樓電梯公寓，共有10戶，預計今年底完工，附近有學校、家樂褔、ktv等，周邊又有山海景觀，不論自住、出租都相當適合，讓他萌生用軍人身分購屋的想法。

他透露，原本想要購買5樓右側戶別，但已被姐夫買走，他堅持買景觀較佳的右側戶別，該戶型只剩4樓可選，原本開價850萬元，不過他是家族購屋內部優惠價，降價到750萬元，讓他忍不住想上網發問，4樓相較其他樓層只少100萬元，真的划算嗎？

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲華廈、電梯公寓因樓高不高，各樓層價差不會很大。（圖／記者張雅雲攝）

高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪表示，華廈、電梯公寓因總樓層少，價差通常有限，除非是15樓以上大樓，可藉由高樓層、2~4樓的低樓層廣告戶等差異，創造出明顯價差。

實務上，華廈、電梯公寓因樓高不高，各樓層價差不會很大，以地上5樓的產品來看，5樓位於頂樓，購屋者普遍擔憂日曬與悶熱問題，雖然部分民眾對數字「4」存在忌諱，但從市場實務觀察來看，4樓已是次高樓，一般來說，4、5樓的定價策略不會有明顯價差。

蔡紹豪說：「像這種採光佳、景觀戶，又有家族優惠加持，價差100萬元，實際購屋成本相對划算。」加上原PO的家族建商背景與內部價格彈性，在當前市場氣氛情況下，具備不錯的入手優勢。

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