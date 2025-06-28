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不是一氧化碳中毒！屏東師「教室烤肉」5女童送醫　檢驗結果出爐

▲屏東某國小老師帶學生「開冷氣烤肉」，5學童疑一氧化碳中毒。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東某國小老師帶學生「開冷氣烤肉」，5學童送醫。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者柯振中／綜合報導

屏東縣恆春鎮某國小27日發生學生疑似一氧化碳中毒事件，一名老師帶著四年級學生在教室內「開冷氣、用卡式爐烤肉」，因通風不良導致5名女童出現頭暈、嘔吐等不適症狀，緊急送醫。初步懷疑是一氧化碳中毒，經醫院抽血檢查後確定為缺氧所致。所幸學生均無生命危險，留院觀察後陸續出院，校方與縣府將追究相關師責，並強化活動安全規範。

事發當日，一名教師帶28名四年級學生在教室內以卡式爐烤肉，現場僅部分窗戶開啟，造成空氣不流通。上午11時許，5名女童陸續出現頭暈、噁心與四肢無力等症狀，學校緊急送往兩間醫院治療。原以為是一氧化碳中毒，所幸經檢驗排除，確認為因缺氧導致身體不適。

▲▼屏東30人室內烤肉，5女童不適送醫。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東某國小老師帶學生「開冷氣烤肉」，5學童送醫。

恆春基督教醫院經過檢測，未發現學生有一氧化碳中毒反應，應是因空氣悶熱、氧氣不足而引發暈眩與噁心。其中一名學生症狀稍重，其餘皆留院觀察後已返家休息。院方提醒，在密閉空間進行火源活動，務必保持良好通風，避免類似缺氧事故發生。

校方坦承，該次烤肉活動為教師與學生私下約定，並未向學校報備。屏東縣政府教育處指出，已責成學校全力協助後續醫療處理與家長溝通，並派督學到場調查。初步發現當天有3名教師在場，將依規定進行懲處，並檢討活動流程、強化師生安全意識及緊急應變教育。

 
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