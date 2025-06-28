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立委攜手農民　打造獅子鄉「獅子好芒」芒果品牌

▲獅子鄉打造專屬芒果品牌「獅子好芒」。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲獅子鄉打造專屬芒果品牌「獅子好芒」。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

進入屏東縣芒果產季，屏東縣獅子鄉以獨特地形與氣候孕育出風味濃郁、香甜細緻的芒果，廣受好評。立委蘇清泉攜手農民推動「獅子好芒」品牌，展現在地原鄉農業實力，吸引青年返鄉，為地方注入新希望。

▲獅子鄉打造專屬芒果品牌「獅子好芒」。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲獅子鄉打造專屬芒果品牌「獅子好芒」。（圖／蘇清泉服務處提供）

蘇清泉表示，獅子鄉位於中央山脈之末，緊臨枋山、枋寮這兩個盛產芒果的鄉鎮。同樣種芒果，獅子鄉的山坡地吹襲了更多來自台灣海峽的海風，所出產的芒果香甜可口，別具風味。

他長期關注屏東在地農業，結合在地農民與產業團體的努力，獅子鄉打造專屬芒果品牌「獅子好芒」，不僅讓更多人看見原鄉農業的努力成果，也為青年返鄉、農業永續注入新動能。

他說，「獅子好芒」品牌命名俏皮又朗朗上口，不只是對芒果品質的自信表現，更是一種文化自覺的展現。這個由原住民族農民親手種植、用心呵護的在地品牌，象徵著一種從土地出發、向世界發聲的農業新力量。

蘇清泉強調，推動農業品牌化，不只是提高經濟價值，更是翻轉地方的關鍵。「當青年願意回來、當農民有信心繼續耕耘，地方就有希望。」邀請大家在這個夏天，來一趟獅子鄉，「讓我們一起來芒一下」，品嘗最自然、最有溫度的原鄉滋味，也用行動支持在地農民與文化。

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