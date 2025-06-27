國小老師帶學生「教室開冷氣烤肉」！5童CO中毒送醫　校方回應了

▲屏東某國小老師帶學生「開冷氣烤肉」，5學童疑一氧化碳中毒。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣恆春鎮一間小學27日中午發生意外！有老師帶著四年級學生在教室內開冷氣烤肉，導致其中5名年約10歲的女童疑似一氧化碳中毒送醫。校方調查後發現，現場還另外有2名教師，目前已通報縣府教育處，並將待開會依規定決定是否懲處3名教師。

針對這起事件，校方回應，27日上午10時30分左右，四年級學生在校內教室進行烤肉活動，因開冷氣的緣故，窗戶並未完全開啟，疑似通風不良造成室內一氧化碳濃度上升。至上午11時30分左右，現場陸續有5名學生出現頭暈、嘔吐及四肢無力等身體不適症狀，學校立即啟動緊急應變機制，通知119並同步聯繫家長。

校方指出，救護人員於第一時間趕抵現場，將學生分別送往鄰近醫療院所進行治療與觀察，目前5名學生皆意識清楚，無生命危險，校方已全力協助醫療處置，家長聯繫，並配合相關單位調查釐清事故原因。

校方強調，將全面檢討相關活動之安全流程，並加強師生一氧化碳中毒防範與緊急應變知識教育，避免類似事件再次發生，確保學生健康與安全。另外，針對3名教師將待開會後，依規定決定是否懲處3名教師。