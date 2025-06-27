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眼神挑釁？屏東村長21歲寶貝金孫爆氣　海K騎士一頓嗆：跨三小啦

▲▼屏東當地村長金孫不滿騎士「眼神挑釁」，憤怒下車打人。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲屏東當地村長金孫不滿騎士「眼神挑釁」，憤怒下車打人。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣萬丹鄉南北路二段、忠心路口25日深夜11時34分許傳出一起暴力衝突事件，一名黃姓機車男騎士(21歲)只因不滿素不相識的另名騎士「眼神挑釁」，竟趁著等紅燈時下車逞凶，出手將該名騎士推倒，還不斷嗆聲「跨三小、哩喜勒跨三小？」最後更掄起安全帽朝對方猛K，囂張行徑全都被行車紀錄器拍下；事後動手的黃男更被起底是當地村長的金孫。警方表示，目前全案已經介入處理，將依傷害罪偵辦。

行車紀錄器拍下，一名男騎士在紅燈前緩緩停下，未料這時黃男沒戴安全帽、騎著機車靠近，才剛停車就立刻凶狠地站了起來，怒問對方「跨三小啦？蛤？」不等對方回應，黃男暴怒伸手將騎士連人帶車推倒在地，口中仍不斷跳針「跨三小？哩喜勒跨三小啦？」

受害騎士遭推倒後相當傻眼，站起來以手勢示意黃男冷靜，但黃男已經情緒失控，伸手從機車上掄起稍早忘記戴在頭上的安全帽，二話不說就朝著對方猛K，又是抬腳猛踹、又是伸手巴後腦杓，還一邊大爆粗口「X你X機X勒！」最後還高舉安全帽朝對方頭部重重K了數下；被打的男子完全沒有還手，任由黃男在路口發飆，整段過程全被拍下。

囂張畫面曝光後，動手的黃男遭起底，竟是當地村長的寶貝金孫。警方也指出，經初步調查，黃男供稱不滿對方「眼神挑釁」，才會去問對方「到底在跨三小？」目前警方已經通知雙方到案說明，並就傷害部分依法偵辦；另黃男在車道上任意停車行為，已經違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第4款，警方將依法舉發。警方呼籲，行車糾紛應理性處理，勿以暴力解決。

▼黃男先伸手將騎士連人帶車推倒，接著持安全帽海K對方頭部數下。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼屏東當地村長金孫不滿騎士「眼神挑釁」，憤怒下車打人。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲▼屏東當地村長金孫不滿騎士「眼神挑釁」，憤怒下車打人。（圖／翻攝社會事新聞影音）

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